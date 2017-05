"Es domāju, ka pasaulē / Nav prātīgs it nekas, / Un mūsu dzīves nozīme / Ir tīrās muļķības," rakstīja Eduards Veidenbaums . Cik gan bieži latviešu literatūras kontekstā ir dzirdēts: "Tur viss tik drūmi un depresīvi…", "Cik var rakstīt par postpadomju smeldzi?", "Kāpēc nevar beidzot kaut ko jautru uzrakstīt?" Līdzīgi kā modernais latviešu kino joprojām cieš no depresīvās stigmas, arī mūsdienu latviešu literatūra joprojām kūņojas laukā no šī stereotipa ēnas. Taču, lai mēģinātu saprast, no kurienes šim pieņēmumam "aug kājas", atskatīsimies uz depresīvākajiem latviešu rakstniekiem.