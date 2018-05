93 rolsroisi, atkarības un slepkavības mēģinājums. Skandalozā Ošo kulta noslēpumi

Foto: Vida Press

Lai arī cik pretrunīga bija pašpasludinātā guru personība un dzīvesveids, Ošo mācība bija svarīga "New age" kustības sastāvdaļa, kas līdz mūsdienām popularitāti nezaudē vēl aizvien. Gluži pretēji. Viņš tiek dēvēts par vienu no "1000 dižākajiem 20. gadsimta cilvēkiem" un "bīstamāko cilvēku pēc Jēzus Kristus", bet viņa 400 grāmatas, tiesa, no kurām viņš pats fiziski nevienu nav uzrakstījis, bet gan diktējis priekšā saviem palīgiem, arvien tiek tulkotas un izdotas visā pasaulē, Pūnā arvien vēl darbojas viņa āšrams un meditāciju centrs, kam ir filiāles visā pasaulē, savukārt par godu viņam tiek rīkoti festivāli un meditāciju nometnes gan Indijā, gan citviet pasaulē, tostarp arī Latvijā.