Grāmata "Latvijas pēdējie mohikāņi: Latgale" ir turpinājums 2016. gadā izdotajai grāmatai "Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi", kurā iemūžināti Latvijas pierobežas joslā mītošo dzīvesstāsti.

Projekts radās 2015. gadā, kad antropoloģe un fotogrāfe Elīna Kursīte izloloja ideju apsekot Latvijas mazciemus, kuros palikuši mazāk nekā 10 iedzīvotāju. Projekta pirmajā gadā (2015) tika apsekoti ciemi visapkārt Latvijas pierobežai, pēc gada (2016) izdodot par tiem fotogrāfiju un ceļojuma piezīmju stāstus grāmatā "Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi" (autores: Elīna Kursīte un Elīna Kolāte).

Pēc sabiedrības lielās intereses un pieprasījuma turpināt šo sēriju, kā arī pēc idejas realizētāju atskārsmes, ka mazciemu skaits ir milzumliels un projektu ir iespējams turpināt vēl un vēl, 2017. gadā tas tika darīts, šoreiz apceļojot Latgali. Kāpēc Latgali? Jo vēsturiski tajā ir veidojušies un līdz šodienai visvairāk šādu ciemu palikuši. Tāpat arī Latgale nebeidz šarmēt ar savu unikalitāti, krāšņumu un dažādo bagātību.

2017. gada ekspedīcijās fotogrāfe un antropoloģe Elīna Kursīte kopā ar pētnieci Rūtu Šmiti apmeklēja vairāk nekā 50 Latgales mazos ciemus, intervējot un fotografējot to iedzīvotājus. Ekspedīciju rezultātā ir tapušas fotogrāfijas, kurās katra ciema iedzīvotājs redzams ar Latvijas karti, uz kuras norādīts konkrētā ciema nosaukums. Iegūtā informācija no veiktajām intervijām pārvērsta miniatūros stāstos, izceļot katra satiktā cilvēka individuālo stāstu. Stāsti atklāj cilvēku ikdienas paradumus, viņu dzīvesstāstus, pasaules priekšstatus, dzīves uzskatus, par to liecina arī pašu iekārtotā vide, kas redzama fotogrāfijās. Daļā no stāstiem atklāti arī ciemu un to nosaukumu rašanās stāsti.

Neliela daļa no stāstiem publicēti "Facebook" mājas lapā "Latvijas pēdējie mohikāņi", taču to kopumu paredzēts izdot grāmatā "Latvijas pēdējie mohikāņi: Latgale", kas, apvienojot tekstu ar izteiksmīgajām fotogrāfijām, būs spilgta liecība par Latgales, plašākā mērogā – Latvijas 21. gadsimta sākuma iedzīvotājiem.

Grāmatā tiks publicēti 50 ciemu stāsti, kuri būs bilingvāli – latviešu un angļu valodā, lai šis materiāls būtu pieejams plašam lasītāju lokam, arī ārpus Latvijas.

Paredzēts, ka grāmata par Latgales mazciemos redzēto dienasgaismu ieraudzīs 2018. gada nogalē. Grāmatu, pretī iegūstot dažādus labumus, var atbalstīt pūļfinansēšanas vietnē "Projektu banka".