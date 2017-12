Metālmāksla kā radošo ideju izpausmes veids pēdējās desmitgadēs Latvijas izstāžu kopainā ticis skatīts maz. Izstāde "Sinerģija. Laikmetīgās tendences metālmākslā un dizainā", kura šobrīd eksponēta Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja Lielajā zālē, ir mēģinājums aptvert nozarē strādājošos Latvijas meistarus un parādīt viņu sniegumu gan eksperimentālā, gan klasiskā formveidē. Nepretendējot uz vispusīgu tēmas pārskatu, projekts apvieno 30 dažādu paaudžu pārstāvju veikumu.

Izstādei atlasītas rotas, objekti un dizaina priekšmeti – no liela apjoma metālkalumiem un lējumiem līdz izsmalcinātiem, filigrāniem juveliera darbiem, no barokāliem līdz minimālistiskiem priekšmetiem, no individuāliem formas meklējumiem līdz komerciālu pasūtījumu izpildei. "Sarunas muzejā" dalībniekiem palīdzēs pievērst uzmanību tam, cik dažādi autori risina metāla attiecības ar formu, ritmu, struktūru, krāsu, gaismu, telpisko un psiholoģisko priekšmeta uztveri.

Kuratore Andra Silapētere neslēpj, ka ar metālmākslas nozari viņu saista personīgas attiecības, un to iespaidā jau pirms vairākiem gadiem radusies arī izstādes iecere. Pasākuma apmeklētāji uzzinās, kā notikusi eksponātu atlase daudzveidīgajai panorāmai, kādi ir tos vienojošie strāvojumi un kādas – radošās individualitātes iezīmes.

"Mākslinieku darbības metodes ir atšķirīgas," norāda Silapētere, "vienam idejas sākotnē ir svarīgs zīmējums uz papīra vai arī vizualizācija ar digitālajām tehnoloģijām, citam idejas attīstība ir tiešs kontakts ar materiālu, kas nosaka tālāko darba ievirzi." Vakara sarunā piedalīsies arī izstādes mākslinieki, kuri pastāstīs par tapšanas procesa aizkulisēm – no skices līdz realizācijai un atklās, kas tieši viņus uzrunā radošo enerģiju izteikt metāla materiālos.

Dalības maksa: pieaugušajiem – 3,5 eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem – 2 eiro. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Izstāde būs atvērta līdz 28. janvārim.