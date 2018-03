Arestēts vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par aktrises Fransisas Makdormanas "Oskara" statuetes zādzību pēc svētdienas, 4. marta, balvu pasniegšanas ceremonijas, ziņo BBC.

Losandželosas policija apstiprinājusi, ka aizturētais ir 47 gadus vecs vīrietis vārdā Terijs Braients. Viņš esot mēģinājis piesavināties statueti, paņemot to no galda "Oskara" balvas pasniegšanas pēcceremonijas svinību laikā.

Statuete tika atgūta un atdota atpakaļ Fransisai Makdormanai, kas to saņēma kategorijā "Labākā aktrise" par vientuļās mātes Mildredas lomu filmā ""Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Trīs paziņojumi pie Ebingas, Misūri štatā").

Ārvalstu mediji vēsta, ka pēc tam, kad konstatēta statuetes pazušana, aktrise redzēta raudam, bet pēcāk dodamies prom no svinībām kopā ar savu vīru, atmetusi cerības, ka to varētu atrast. Viņai šis ir otrais "Oskars". Pirmo viņa saņēma par sniegumu filmā "Fargo" 1997. gadā.

Vīrietim noteikta drošības nauda 20 tūkstošu ASV dolāru apmērā un viņu gaida tiesa.