Jāņa Akuratera muzejā romantikas un visu mīlētāju svētkos 14. februārī, no pulksten 11.00 līdz 18.00 būs pavasara luperkālijas "Mīlas kontrabanda", portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Senākās Valentīna dienas tradīcijas tiek saistītas ar romiešu pavasara gaidīšanas un auglības svētkiem luperkālijām, kas tika svinēti februāra vidū. Par romantikas un visu mīlētāju svētkiem Svētā Valentīna diena kļuva 14. gadsimtā. Tajos godināja Svēto Valentīnu, kas mira mocekļa nāvē 3. gadsimtā imperatora Klaudija II valdīšanas laikā. Senākais 14. februāra svinību apraksts saglabājies no 1400. gada. To izdevis Francijas karalis Šarls VI un tajā aprakstīti svētki, kuros augstdzimušie viesi sacenšas mīlas dziesmu un dzejas skandēšanā, pavada laiku dejojot un sacenšoties bruņinieku turnīrā.

14. februārī apmeklētājiem pasākumā "Mīlas kontrabanda" Akuratera muzejā būs iespēja piedalīties mīlas dzejas kaujās un īpašajās ekskursijās, kā arī izgatavot savu apsveikumu kartīti "Amora pastā".

Luperkāliju "Mīlas kontrabanda" programma:

pulksten 12.15 Kamīnzālē – mīlas dzejas kauja starp dekadentiem un 20. gs. 20. gadu kreisajiem (jeb kuram gan ir krāšņāki mīlestības dzejoļi – Fallijam vai Andrejam Kurcijam, Edvartam Virzam vai Linardam Laicēnam, … vai…?);

pulksten 13.13 – mīlas dzejas 13 minūšu disputs Dzejnieka kabinetā;

pulksten 16.00 – Vannas istabā dzejas lasījums "Dekadenti vannā";

pulksten 17:21 – Gaišajā salonā mīlas dzejas veltījumi saulrietam;

no pulksten 12.00 līdz 18.00 Laimas istabā – mīlas dzeja vientulībā;

visas dienas garumā būs iespēja izvēlēties un piedalīties īpašās ekskursijas: "Mīlestības stāsti Akuratera mājā" un "Amora talons, Erosa cilts un…"

no pulksten 11.00 līdz 14.00 un no pulksten 15.00 līdz 18.00 darbosies "Amora pasts". Tajā apmeklētājiem būs iespēja nesteidzīgi izvēlēties sev tīkamus, 20. gadsimta sākumam raksturīgus dekorus un pastkartīšu formas un dzejas rindas no 20. gadsimta 20. – 30.gadu dzejoļu krājumiem un mīlas lirikas izlasēm, lai izveidotu savu, īpašo pastkarti. Tad būs iespēja ievietot izveidoto pastkartīti aploksnē ar adresāta vārdu un adresāta/tes elektroniskā pasta, "Facebook" vai citas elektroniskās vietnes adresi, kurp muzeja darbinieki nosūtīs ziņu par atstāto sūtījumu. Amora pastā atstāto aploksni adresāts varēs saņemt jebkurā brīdī muzeja darba laikā, līdz februāra mēneša beigām.

Ieejas maksa – 2 eiro un 1.50 eiro skolēniem, studentiem, pensionāriem. Īpašās ekskursijas – 5 eiro.