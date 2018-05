Piektdien, 8. jūnijā, no pulksten 22.00 līdz 2.00 ceturto reizi Daugavpils cietoksnī norisināsies Daugavpils Marka Rotko mākslas centra organizētā Mākslas nakts, kuras devīze šogad ir "Sieviete mākslā", portālu "Delfi" informē Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pārstāve Inita Paegle.

Programmā:

22.00-02.00: Putu un lāzeru baseins ar Dj SairaM (Rotko centra pagalms);

22.00-02.00: Mistress Bar (Pulvernoliktava);

22.00-02.00:Apvienības V.I.V.A. gleznotāju tilts (Nikolaja tilts);

22.00-02.00: LV21 fotoprojekts (Imperatora ielas 1, fasādes logu ailas);

22.00-02.00: Radio NABA tiešraide no izbraukuma studijas (Rotko centra 2. stāvs);

22.00-01.00: Fotogrāfiju izstāde Dāvids Holmerts "Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945" (Rotko centra 2. stāva vestibils, sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā);

22.00-23.00: Spokojies ar spoku zirgu – gaismas raksti (Vides objekts "Cietokšņa spoks");

22.00-23.00: Latvijas Laikmetīgā keramikas centra prezentācija (Hospitāļa iela 8);

22.00-23.00: Daugavpils cietokšņa tūrisma un informācijas centra prezentācija (Nikolaja iela 5);

22.00-00.00: 7. Starptautiskā Latgales grafikas simpozija dalībnieču darbnīcas (Baltā telts pie Rotko centra);

22.00-00.00: Mobilā mākslas darbnīca ar mākslinieci Ingunu Levšu (Rotko centra autobuss);

22.00-00.00: Zviedru kino nakts: "Nopietnā spēle" (Latvijas laikmetīgās keramikas centrs, Hospitāļa iela 8);

Režisore: Pernilla Augusta (Pernilla August). Lomās: Mihaels Nīkvists (Michael Nyqvist), Sverirs Gudnasons (Sverrir Gudnason), Karīna Franca Kērlofa (Karin Franz Körlof). Par filmu: kaislīgi ugunīgs zviedru mīlas stāsts – Jalmāra Sēderberga 1912. gada romāna "Nopietnā spēle" adaptācija. Žurnālistu Arvidu Šērnblūmu un mākslinieka meitu Lidiju Stilli vieno sapnis par lielu, tīru, nepiesātināmu mīlestību. Tomēr sapņa piepildīšana prasa daudz lielākus upurus, nekā abi jelkad spējuši iedomāties. Filma par izvēlēm, kuras mūsu priekšā noliek vai nenoliek dzīve. Par izvēlēm, ko veicam, un to sekām.

22.00-00.00: Zviedru kino nakts: "Rudens sonāte" (Rotko centra konferenču zāle, ieeja no apareles)

Režisors: Ingmars Bergmans. Lomās: Ingrīda Bergmane (Ingrid Bergman), Līva Ulmane (Liv Ullmann), Gunārs Bjernstrands (Gunnar Björnstrand), Ērlands Jozefsons (Erland Josephson). Par filmu: Ingrīda Bergmane – zviedru izcelsmes aktrise, kas kļuva par vienu no Holivudas lielākajām zvaigznēm un Ingmars Bergmans – viens no atpazīstamākajiem režisoriem Zviedrijā un pasaulē, strādāja kopā pirmo un vienīgo reizi šajā dziļi personīgajā drāmā par mātes un meitas attiecībām.

22.30-23.00: PIKC Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" modes skate (Rotko centra pagalms);

23.00-00.00: Daugavpils Mūzikas vidusskolas virtuozi (Nikolaja tilts);

00.30-01.00: Džeina Eira. Daugavpils Teātris. Priekšnesums. (Rotko centra pagalms).

Mākslas nakts laikā ieeja Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no pulksten 22.00 līdz 01.00 par īpašām akcijas cenām: visas mainīgās izstādes – 1,50 eiro, pastāvīgā ekspozīcija "Marks Rotko. Dzīve un māksla" ar Marka Rotko oriģināliem – 3 eiro, savukārt visa Rotko centra apskate – 4,50 eiro.

Ievadot Mākslas nakts programmu 8. jūnijā:

Pulksten 15.00: "Sievietes Latvijas mākslā" izstādes atklāšana Latgales Centrālajā bibliotēkā (bezmaksas); Aleksandras Šļahovas mākslas darbu kataloga prezentācija; 6. starptautiskā Latgales grafikas simpozija kataloga prezentācija;

Pulksten 16.00: 7. starptautiskā Latgales grafikas simpozija izstādes atklāšana Latgales Centrālās bibliotēkas 1. stāvā (bez maksas);

Pulksten 17.00: "Ventspils – ģimenei un atpūtai draudzīga pilsēta" izstādes atklāšana Rotko centra konferenču sektorā (bez maksas);

Pulksten 17.30: Filma "Mērijas ceļojums" Rotko centra konferenču zālē (bez maksas).