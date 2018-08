No 18. līdz 23. augustam Rīgā notiks laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls "Re Rīga!", kad pāris dienu laikā varēs redzēt visadažādākās starptautisko mākslinieku izrādes, sākot ar neprognozējamu klaunu pilsētvidē līdz – līdz pēdējam sīkumam kontrolētu žonglēšanas izrādi bungu pavadījumā iekštelpās. Festivāla laikā būs arī meistarklases un sarunas par cirku, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāla "Re Rīga!" ieskaņā Rīgas svētkos 18. un 19. augustā Esplanādē, laukumā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bez maksas būs skatāmas sešas spāņu un zviedru mākslinieku izrādes, kuru kopējā galvenā intonācija ir prieks, enerģija un izdoma. Turpat netālu darbosies arī Rīgas cirka skola.

Festivāla galvenā programma jau otro gadu tiks atklāta ar Baltijas mākslinieku konkursa uzvarētājiem. Konkursa pirmo vietu ieguvusi Latvijā tapusī izrāde "Faux Pas" (Piezīme nevietā). Kā raksturo festivāla rīkotāji, tā ir laikmetīgās dejas un cirka simbioze, kurā "savijas trauslas metaforas par divu cilvēku privāto, citiem neredzamo attiecību pusi".

Viena no divām otrajām vietām piešķirta Lietuvā tapušam darbam "Midnight Case", ko veidojusi kompānija "Taigi Cirkas", un to izpilda Konstantīns Kosovecs. Savukārt otra otrā vieta piešķirta Igaunijas/Francijas mākslinieka Sylvain Pomme darbam "Oulala" – šovs, kas piesātināts ar aplausiem, gavilēm un "ulalā". Viss, sākot no muļķīgiem jokiem, beidzot ar galvu reibinošiem trikiem.

Atklāšanas vakara programma tiks izrādīta 20. augustā pulksten 19.00 koncertzālē "Tu jau zini Kur!" Tallinas ielā 10, un to varēs noskatīties bez maksas.

Festivāla turpinājumā 21. un 22. augustā turpat ar izrādi "Fang", ko veidojusi viena no avangardiskākajām un pieprasītākajām cirka apvienībām Eiropā – spāņu trupa "Animal Religion". Tajā izcilais akrobāts un šajā izrādē arī mazliet tēlnieks Kims Hirons (Quim Giron) ar 500 kilogramiem māla izspēlēs lietu parādīšanās, pazušanas un pārvēršanās mistēriju, pamanoties atrast tajā arī vietu jautrībai. "Fang" tiks izrādīta arī 22. augustā.

Rīgā uz festivālu ieradīsies arī franču trupa "Stoptoi" ar dinamisku izrādi "Loop". "Ja kādam šķiet, ka žonglēšanā neko jaunu nevar izdomāt, tad šī trupa ņem un nodemonstrē, ka iespējama jauna žonglēšanas valoda," tā izrādi piesaka "Re Rīga!" rīkotāji.

Izrādē darbojas trīs mākslinieki, tiek izmantoti 234 žonglēšanas riņķi, 54 bumbiņas un - vienas bungas. Mākslinieki liec un transformē objektus, ķermeņus, mūziku, pēta jaunas formas, jaunas skaņas. Trupu 2016. gadā nodibināja mūziķis Gaetans Allārs (Gaëtan Allard) un žonglieri Gonzalo Fernandess Rodrigess (Gonzalo Fernández Rodríguez) un Neta Orena (Neta Oren). Šī izrāde būs skatāma koncertzālē "Tu jau zini Kur!" 23. augustā.

Laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls "Re Rīga!" notiks jau sesto gadu.