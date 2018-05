Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī šovasar uz "Positivus" festivālu varēs doties ar īpašo ekspresi, kas mūzikas mīļotājus vizinās no Rīgas uz Salacgrīvu un atpakaļ, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Kā uzsver "Positivus Music" pārstāvji, ekpresis ir viens no ērtākajiem un maciņam draudzīgākajiem veidiem, kā ik gadu nokļūt festivālā. Autobusi kursēs no Rīgas centra līdz pat festivāla teritorijai Salacgrīvā. Lai nodrošinātu maksimāli ātru un ērtu nokļūšanu galamērķī, "Positivus" ekspresis nepieturēs pieturvietās pa ceļam. Festivāla rīkotāji aicinām biļetes iegādāties festivāla mājas lapā un darīt to savlaicīgi, jo biļešu skaits ir ierobežots. Cena – 9 eiro vienā virzienā.

Autobusu atiešanas grafiks no pieturvietas Marijas iela 21, ieeja no Pērses ielas – pie koncertzāles "Palladium", Rīgā:

Ceturdien, 19. jūlijā pulksten 14.30, 18.30

Piektdien, 20. jūlijā pulksten 09.00, 13.30, 19.00.

Autobusu atiešanas grafiks no pieturvietas Salacgrīvā pie festivāla teritorijas uz Rīgu:

Pirmdien, 23. jūlijā pulksten 01.00, 09.30, 14.30.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šogad notiks no 20. līdz 22. jūlijam. Festivāla galvenie mākslinieki ir "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy" un "Years & Years". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi mākslinieki kā Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres, "The Barr Brothers", Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, "Dagamba", Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs/ "Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", Praga II, "nesen", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", "Sigma", GBDJ un daudzi citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta.

Biļetes uz festivālu var iegādāties visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā.