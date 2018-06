Fonds "Mākslai vajag telpu" 2018. gada vasaras sezonā MVT Vasaras mājā piedāvā vēl nebijušu starpdisciplināru mūzikas un mākslas projektu "Skaņai vajag mākslu", pirmo reizi pamainot MVT Vasaras mājas izstāžu ciklu tradīciju. Iepriekšējos gados katra sezona tika veltīta vienam izcilam Latvijas pēckara gadu mākslas dižgaram – Džemmai Skulmei, Ilmāram Blumbergam un Andrim Grinbergam, taču šogad izstāžu ciklā varēs iepazīties ar vairāku latviešu modernistu daiļradi, tādējādi jo īpaši akcentējot Latvijas bagātīgo vizuālās mākslas mantojumu, kas radies 20. gadsimta otrajā pusē.

Šī gada izstāžu cikls ir īpašs ar to, ka projekta realizācijā ir piedalījušies mūziķi, kas, pašiem izvēloties savu visvairāk uzrunājošāko mākslas darbu no Zuzānu ģimenes mākslas kolekcijas, radījuši pavisam jaunas muzikālas mākslas darbu ainavas, kas tapušas iedvesmā no izvēlētajiem mākslas darbiem. Šī mijiedarbība starp mūziķiem un mākslas darbiem iezīmē ne vien mūzikas nesaraujamās saites ar vizuālo mākslu, abu mākslas disciplīnu spējai līdzpastāvēt un papildināt vienai otru, bet tā spilgti iezīmē arī dažādās attiecības, kas veidojas starp skatītāju un mākslas darbu. Ikviens no mums var radīt muzikālu, verbālu, emocionālu vai jebkādu cita veida interpretāciju sevī par mākslas darbu, ja vien ir iespēja mijiedarboties ar vizuālās mākslas mantojumu – tādēļ tieši projekts "Skaņai vajag mākslu" vēsta par to, ka būtu jārada vieta pēckara vizuālās mākslas mantojumam Latvijā, lai katram Latvijas sabiedrības loceklim un viesim būtu šāda iespēja.

"Skaņai vajag mākslu" projektā piedalās grupa "Instrumenti" ar muzikālo ainavu par Džemmas Skulmes darbu "Putnubiedēklis" Marijas Ulmanes scenogrāfijā, grupa "Mumiy Troll" ar muzikālo interpretāciju par Bruno Vasiļevska darbu "Klusā daba – saules stars" Krišjāņa Elvika scenogrāfijā, Imants Kalniņš ar kompozīciju par Māra Ārgaļa darbu "Bez nosaukuma" Golf Clayderman scenogrāfijā, Intars Busulis ar muzikālo interpretāciju par Dainas Riņķes darbu "Mūsu māja" Madaras Kvēpas scenogrāfijā, Vestards Šimkus ar kompozīciju par Māra Ārgaļa darbu "Mūzika" Jāņa Šneidera scenogrāfijā un grupa "Prāta vētra" ar savu interpretāciju par Rūdolfa Piņņa darbu "Dārgakmeņi" Jāņa Kraukļa redzējumā. Izstāžu cikla mākslinieciskais vadītājs ir Kristians Brekte.

Izstāžu cikla "Skaņai vajag mākslu" vizuālo veidolu radījis Miķelis Mūrnieks, par pamatu ņemot slavenā amerikāņu komponista un mākslinieka Džona Keidža (1912 -1992) izveidoto skaņdarbu grafisko pierakstu, kurā mākslinieks ar dažādiem elementiem atzīmēja nozīmīgākās vietas savos skaņdarbos. Izstāžu cikla ietvaros norisināsies sešas dažādas izstādes, un katrai izstādei izveidots savs grafiskais elements, kurš kopējā plakātā simbolizē attiecīgās izstādes hronoloģisko novietojumu pret pārējām, līdzīgi kā Keidža grafiskajos pierakstos. Kompozīcijas papildinātas ar postinterneta stilistikas skaņas ikonu, kas visiem ir vizuāla asociācija ar skaņu kā izteiksmes līdzekli.

Ieeja visos pasākumos bez maksas.