SKDS jaunākā aptauja* liecina, ka dzied katrs devītais no 10 Latvijas iedzīvotājiem, turklāt vairāk nekā puse iedzīvotāju (56,5%) labprāt iemācītos dziedāt labāk. Lai ikviens varētu apgūt dziedātprasmi viegli, mūsdienīgi un ar prieku, Latvijā radīts unikāls tehnoloģiju risinājums – balss spēle "DzieDot", portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve Inga Vasiļjeva.

Jaunā spēle ļaus ne tikai iemācīties dziedāt latviešu tautasdziesmas četrbalsīgi, bet arī piedalīties Latvijā lielākā virtuālā kopkora tapšanā, ar savu dziedājumu virtuāli nokļūstot uz lielās Mežaparka skatuves XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Sadziedāšanās naktī.

"Dziesmusvētki – tas ir daudz vairāk nekā oficiālie Dziesmusvētku pasākumi. Tā ir reize, kad svinam to, ka esam dziedātāju tauta. Tā ir vasara, kad iet pa ielu dziedot ir normāli. Taču ir daudz ļaužu, kas, izdzirdot "Daudz baltu dieniņu" sākumu jubilejas svinībās, labprātāk vai nu klusi izlavās no telpas, vai arī pārliecinoši plāta muti. Viņi mēdz sacīt, ka uz ausīm lācis uzkāpis. Lācis patiesībā ir diezgan bailīgs dzīvnieks, tāpēc uz ausīm uzkāpušu lāci viegli var aizbiedēt, apņēmīgi sākot mācīties dziedāt," ir pārliecināts viens no spēles līdzautoriem, diriģents, Dziesmusvētku Sadziedāšanas nakts mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols.

Aptaujas dati norāda, ka 70% iedzīvotāju ir svarīgi, lai mīlestība uz dziesmu tiktu pārmantota arī nākamajās paaudzēs. Tāpat aptauja pierāda – tie, kas auguši ģimenēs ar dziedāšanas tradīcijām, daudz lielākā mērā paši dzied, kad kļuvuši par pieaugušajiem. Tajā pašā laikā 60% iedzīvotāju uzskata – dziedāšanas tradīcija Latvijā ir apdraudēta, jo mūsdienās esam mazākā mērā dziedātāju tauta nekā bijām pirms pusgadsimta.

Balss spēles noteikumi ir pavisam vienkārši. Katrs cilvēks ar savu unikālo balss augstumu var piemeklēt sev piemērotāko dziesmas partiju. Ar savu balsi spēlētājs vada spēles galveno varoni – putnu – jo augstāk dzied, jo augstāk tas lidos, bet līdz ar zemu dimdināšanu tas nolaidīsies tuvāk zemei. Kad būs pieveikti trīs spēles līmeņi – arī dziedātprasme būs rokā! Lai ietu vēl tālāk, spēlētājs var iedziedāt savu tautasdziesmas "Pūt, vējiņi" versiju un kļūt par daļu no unikāla mākslinieces Katrīnas Neiburgas veidota videoklipa. Savukārt "Tumša nakte, zaļa zāle" iedziedāšana var virtuāli aiznest uz pašu Dziesmusvētku kulmināciju – Sadziedāšanās nakts skatuvi.

"Dziesmu un deju svētki ir kopdarbs, kura kulminācija ir Svētku nedēļā. Tradīcijas tālāknodošanai ceļš uz Svētkiem ir tikpat svarīgs, kā paši Svētki. Balss spēle "DzieDot" ļauj popularizēt četrbalsīgo dziedāšanu un darīt to mūsdienīgā un atraktīvā veidā, uzrunājot jauniešus un plašāku sabiedrību ārpus Dziesmu un deju svētku kopienas. Spēle iemieso Dziesmu un deju svētku vērtības – cieņu pret tradīciju un vienlaikus tagadnīgumu, kā arī dod unikālu iespēju – kopdziedāšanas pieejamību visiem," spēli raksturo XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

Plašāka informācija par spēli un tās lejupielādes iespējām savos viedtālruņos – www.dziedot.lv.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Latvijas valsts simtgades zīmē notiks Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.