Atzīmējot neatkarīgo Baltijas valstu 100 gadu jubileju, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroji Latvijā, Igaunijā un Lietuvā ciešā sadarbībā ar Ziemeļvalstu Kultūras punktu Helsinkos, no 26. augusta līdz 1. septembrim Helsinkos organizē kultūras festivālu "Igaunija, Latvija, Lietuva x 100", portālam "Delfi" vēsta tā rīkotāji.

Programmā iekļauti semināri, dzejas lasījumi, muzikāli priekšnesumi, teātra izrāde un kino filmu programmas bērniem un pieaugušajiem.

Kultūru mijiedarbība ir izglītojošs un bagātinošs process, jo daudzpusīga zināšanu un tradīciju apmaiņa veicina ne tikai interesi par notiekošo kaimiņvalstīs, bet arī rosina spēju saprast vienam otru, atrast kopīgo un cienīt atšķirīgo. Kultūras festivālā "Igaunija, Latvija, Lietuva x 100" piedalīsies mākslinieki, rakstnieki, mūziķi, aktieri, zinātnieki, sabiedriskie darbinieki, lai veicinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kultūru un tradīciju sinerģiju.

Festivāla ieskaņā, 26. augustā pulksten 18 Lavaklub, notiks Baltijas Dzejas nakts, kurā ar dzejas lasījumiem piedalīsies Ēva Parka no Igaunijas, Arvis Viguls no Latvijas un Gabriele Labanauskaite no Lietuvas, bet muzikālo noskaņu radīs vijolniece Rista Tūra no Somijas.

Festivāla oficiālā atklāšana notiks 29. augustā pulksten 14.30 Ziemeļvalstu Kultūras punktā, kam sekos seminārs "Ziemeļvalstu reģions kā jēdziens un tā ietekme". Pēdējā gadsimta laikā, Ziemeļvalstis ir kļuvušas par jēdzienu, kas sevī ietver daudz vairāk nekā ģeogrāfija vai politika. Tas ir dzīvesveids, sabiedrības iesaistīšana, Ziemeļvalstu estētika. Seminārā diskutēs par identitātes uztveri un atšķirībām, īpaši domājot par Baltijas valstīm un to vēlamo vai esošo piederību Ziemeļvalstīm. Seminārā uzstāsies asociētais profesors Marts Kuldkeps no Igaunijas, profesors Dr. Mindaugs Jurkinas no Lietuvas un pētnieks Gustavs Strenga no Latvijas. Sarunu vadīs Helsinku Universitātes pētnieks Ainurs Elmgrens.

29. augustā vakarā no pulksten 18 līdz 24 Ziemeļvalstu Kultūras punktā notiks Baltijas valstu filmu vakars, kur tiks izrādītas Signes Baumanes filma "Akmeņi manās kabatās", Audrius Juzėnas filma "Pūces kalns" un Andres un Katrinas Maimiku filma "Vīrs, kurš izskatās kā es", bet 30. augustā īpašu Baltijas valstu bērnu filmu programmu skatīsies skolēni no Helsinku skolām.

30. augustā Šekspīra "Hamleta" iestudējumu rādīs "Pīpas un Tūta teātris" no Igaunijas. Izrādi klaunādes estētikā veidojis režisors un dramaturgs Lauris Gundars no Latvijas. Šis iestudējums veidots kā divu teātra klaunu skatuve, un iestudējumā līdzās Pīpai (Haide Manamē) un Tūtam (Tomass Tross) piedalās arī komponists Sīms Aimla, kurš komponējis 10 dziesmas ar lugas tekstiem. Izrāde paredzēta gan lieliem, gan maziem skatītājiem.

31. augustā pulksten 15 Ziemeļvalstu Kultūras punktā notiks seminārs "Literatūra lielās un mazās valstīs – interese un apziņa". Nenoliedzami lielākā daļa cilvēku pārzina literatūru savā mītnes zemē un daļēji arī lielo valstu literatūru, bet mazāk mēs zinām par kaimiņvalstu literatūru. Vai paralēles valstu vēsturē izraisa arī kultūras līdzības? Vai līdzīgie procesi Baltijas valstu pieredzē var veicināt pieaugošo interesi par šo valstu literatūru? Šos un daudzus citus jautājumus, kas saistīti ar literatūru, seminārā raudzīs atbildēt Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas prezidente, tulkotāja un izdevēja Renāte Punka un komiksu žurnāla "kuš!" redaktore Sanita Muižniece no Latvijas, publicists Reins Rauds un stāstniece Veronika Kivisilla no Igaunijas, Lietuvas Kultūras institūta projektu vadītāja Vakare Smaleckaite un somu literatūras tulkotāja Urte Liepuonīte no Lietuvas. Semināru vadīs Tija Strandena no Somijas literatūras un informācijas centra.

31. augusta pēcpusdienā pulksten 18 Ziemeļvalstu Kultūras punkta telpās tiks demonstrēta 4 īsfilmu programma no Latvijas, kuru ar uzrunu atklās režisore Adriana Roze. Skatītājiem būs iespēja redzēt Ivo Skanstiņa diplomdarba filmu "Medību diena", Adrianas Rozes filmu "Rīgas kungi", Lailas Pakalniņas filmu "Zirdziņ, hallo!" un Lienes Lindes filmu "Septiņas neveikla seksa reizes". Īsfilmu programmu ievadīs Riho Unta leļļu filmu "Meistars" no Igaunijas.

Baltijas valstu simtgades svinības Helsinkos un kultūras festivāls "Igaunija, Latvija, Lietuva x 100" noslēgsies 1. septembrī ar džeza mūzikas koncertu "Ziemeļvalstu kaislības" Klinšu baznīcā. Koncertā piedalīsies mūziķi no visām trim Baltijas valstīm.

Detalizēta festivāla programma pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā.