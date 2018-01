Biļetes uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem sāks tirgot šā gada 3. martā, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāve Inga Vasiļjeva.

Biļešu tirdzniecība notiks SIA "Biļešu paradīze" vairāk kā 50 tirdzniecības vietās visā Latvijā un internetā. Vienā pirkumā vienam pircējam uz katru pasākumu būs iespējams nopirkt līdz četrām biļetēm. Bērni līdz 7 gadu vecumam, ja viņiem nebūs nepieciešama atsevišķa sēdvieta, pasākumus varēs apmeklēt bez maksas. Arī visi Svētku dalībnieki, uzrādot dalībnieka karti, būs iespēja bez maksas vērot Noslēguma koncertu Mežaparka Lielajā estrādē.

"Jau šobrīd ir jūtama milzīga interese par biļešu iegādi – prognozējam, ka pieprasījums pēc biļetēm daudzkārt pārsniegs piedāvājumu, tātad jārēķinās ar rindām gan pie kasēm, gan interneta veikalā. Kaut arī vietu skaits šajās Svētku norises vietās pēc to pārbūves ir palielinājies - Mežaparkā sasniedzot 30 000, Daugavas stadionā - 10 000 sēdvietu, ir skaidrs biļešu visiem interesentiem uz Noslēguma koncertiem Mežaparka Lielajā estrādē un Deju lieluzvedumu Daugavas stadionā nepietiks. Svētku programmu veido 63 spilgti notikumi, turklāt divas trešdaļas būs apmeklējami bez ieejas maksas. Aicinām arī pašvaldības izvērtēt iespēju pilsētu laukumos un kultūras centros organizēt Dziesmusvētku koncertu publisku skatīšanos un sagādāt svētkus saviem iedzīvotājiem. Daudzus svētku notikumus translēs Latvijas Televīzija, sabiedrisko mēdiju interneta platformās tie būs skatāmi arī visā pasaulē," akcentē Svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

Plānots, ka uz Deju lieluzvedumu "Māras zeme" un Noslēguma koncertu "Zvaigžņu ceļā" brīvajā tirdzniecībā būs līdz 74 % biļešu, savukārt 24 % biļešu būs iespēja iegādāties ar iepriekšējo rezervāciju, no kurām lielākā daļa tiks piedāvātas pašvaldībām, tā novērtējot to ieguldījumu Svētku procesa nodrošināšanā. Biļešu iepriekšējā rezervācija ir paredzēta arī sociālām grupām, piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, daudzbērnu ģimenēm ar ģimenes karti 3+, kā arī atsevišķām mērķgrupām - Dziesmusvētku tradīcijas uzturētājiem ārvalstīs – Pasaules Brīvo Latviešu apvienībai un Eiropas Latviešu apvienībai u.c. Plānots, ka ielūgumu skaits uz gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem nepārsniegs 2 % no kopējā biļešu skaita.

Lai nodrošinātu biļešu rezervēšanas un ielūgumu izsniegšanas sistēmas caurspīdīgumu, Svētku rīkotājs veido īpašu komisiju. Tā sniegs priekšlikumus lēmumu pieņemšanā par ielūgumiem un biļešu iepriekšējo rezervēšanu saskaņā ar biļešu politiku, apstiprinās personu sarakstu, kuriem tiek piešķirti ielūgumi, nodrošinās iesniegumu izvērtēšanu par biļešu iepriekšējās rezervēšanas pieprasījumiem u.c.

Jau ziņots, ka XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgu pieskandinās no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Pilna svētku programma atrodama – www.dziesmusvetki.lv.