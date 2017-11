Šajā rudenī darbu sākusi Rīgā pirmā rokmūzikas skola. To izveidojis un vada mūziķis un rokgrupas "Mary Jane" ģitārists un solists Ernests Lībietis.

Kā portālu "Delfi" informē Lībietis, ģitārspēli, bungas, vokālu, kokles, arfas, basģitāras, čella un taustiņinstrumentu spēli aicināti apgūt gan bērni, gan pieaugušie.

"Latvijā ir interese par rokmūziku. Tas ļoti priecē," saka rokmūziķis. "Un šai interesei nav vecuma ierobežojuma – mūsu skolā jaunākajam audzēknim ir četri gadi un vecākajam – 50. Ģitārspēle šobrīd ir aktuālākā, bet vēlamies attīstīt arī interesi par kokli, čellu un arfu."

Lībietim par savu rokmūzikas skolas izveidi doma radusies pēdējos gados. "Pats esmu beidzis čella klasi mūzikas skolā. Čellu 1994. gadā spēlēju savā pirmajā grupā "Heaven Grey", kas bija doom metal grupa. Pēc tam mani iespaidoja "Metallica", "Pearl Jam", "Temple of the Dog", "Radiohead" un "A Perfect Circle". Pirms 22 gadiem izveidojām grandžroka grupu "Mary Jane", kas ar pārtraukumiem pastāv vēl tagad. No 2008. līdz 2014. gadam dzīvojot Valkā, vadīju Jelgavas BJMK Rokskolas filiāli un sāku mācīt bērniem spēlēt ģitāru, bungas, arī basģitāru. Līdz ar to savas rokskolas izveide Rīgā bija loģisks solis," saka Ernests.

Ar savu rokmūzikas skolu Ernests Lībietis vēlas bagātināt Latvijas rokmūzikas nākotni, jo jau pirmajos darbības mēnešos ir redzams, ka ir jaunieši ar spēcīgu talantu un interesi savu talantu attīstīt: "Arī citās pasaules lielpilsētās ir rokmūzikas skolas, kāpēc lai Rīgā nebūtu tādas? Vēl jo vairāk – vēlos, lai Latvijā radītā rokmūzika būtu kvalitatīva un dažādiem instrumentiem bagāta, tāpēc noteikti gribēju, lai manā skolā varētu arī apgūt Latvijas nacionālo instrumentu – kokli. Tāpat no novembra sāksim apgūt arfas spēli, plānojam arī pūšamo instrumentu nodarbības, DJ skolu – robežas šeit neredzam. Ar laiku visi audzēkņi tiek iesaistīti rokgrupu nodarbībās, kur viņi muzicē dažādos sastāvos – ne tikai klasiski bungas, basģitāra, ģitāra, bet varbūt arī bungas, čells un arfa."

Ievērības cienīga ir arī pašas Bišumuižas vēsture un tās saistība ar izcilām mūzikas personībām. Ir zināms, ka Bišumuižā savas dzīves nogali pavadījis Johana Sebastiana Baha pēdējais skolnieks, Sv. Pētera baznīcas ērģelnieks un lielisks komponists Johans Gotfrīds Mītels (Johann Gottfried Müthel).

Tāpat Ernesta Lībieša Rokmūzikas skola nodarbosies ar dažādu mūziķu meistarklašu rīkošanu, no kurām pirmā jau šo piektdien plkst. 19.00, kad ciemosies daudzveidīgais roka/metāla bundzinieks Tarass Kuzmenko.

Ģitāras, basģitāras un bungu nodarbības jaunajā rokmūzikas skolā vada Ernests Lībietis, kokles un arfas spēli, kā arī mūzikas grupas bērniem līdz 11 gadu vecumam vada multi-instrumentaliste, teātra mākslas studente Dārta Zvanere, vokālu, dažādu pasākumu vadītājs, daudzu TV šovu dalībnieks, grupas "Flame & Rolltones" līderis un vokālists – Atis Zviedris, bet čellu cits bijušais grupas "Heaven Grey" dalībnieks – Reinis Melbardis.