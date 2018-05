Ceļojošais festivāls "Vadātājs" 2018. gada sezonu atklās 12. maijā Cīravas Kultūras dzirnavās. Festivāla programmā – animācijas filma "Bize un Neguļa" un režisora Edmunda Jansona stāsts par filmas tapšanu, horeogrāfe Kristīne Brīniņa ar izrādi "I am a really shy person", etīžu teātris " Nerten " un indīmūzikas grupa "Sigma". Ieeja festivālā bez maksas, sākums – pulksten 16.00, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no biedrības "HI".