Latvijas valsts simtās jubilejas kultūras programma tiks atklāta ar multimediālo izrādi "Gaismas raksti" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Uzveduma radošajā komandā kā tekstu autors iesaistījies arī filozofs un publicists, portāla "Satori" galvenais redaktors Ilmārs Šlāpins, kura rakstītie teksti izmantoti iestudējuma otrajā daļā.

"Tā ir izrāde, kas ne tik daudz stāsta par vēsturi, vai par šiem 100 gadiem, cik mēģina ieskatīties mūsdienās un arī nākotnē. Šīs izrādes tapšanā ir līdzdarbojušies tik daudz dažādi cilvēki, ka tas ir vesels ideju konglomerāts. Tajā ir atrodams ļoti daudz kas," stāsta Šlāpins.

"Viens no svarīgākajiem man šķiet "Garās pupas" motīvs, kas parādās tautasdziesmu tekstos un Mārtiņa Viļuma mūzikā. Izrāde būs ļoti dinamiska un kustībā esoša, tas faktiski būs ceļojums kopā ar māksliniekiem."

"Runājot par mūsdienu un nākotnes Latviju, bieži vien runājam par tiem cilvēkiem, kuri aizceļo prom, runājam par viņiem demogrāfiskā, socioloģiskā, politiskā, arī ekonomiskā izpratnē. Mēs neesam par to padomājuši metafiziskā nozīmē – ko tas nozīmē tautai, vai lielai tautas daļai, doties projām kautr kur citur un ko nozīmē atgriezties pie sevis, ko nozīmē atrast sevi kaut kur citur. Arī par to ir šī izrāde un to var skatīties arī šadā veidā."

"Tautasdziesmu tekstus ir komponējis Mārtiņš Viļums, diezgan avangardisks latviešu komponists, kurš ir sajaucis kopā arhaiskus un senus etniskās mūzikas motīvus ar diezgan mūsdienīgiem avangarda mūzikas elementiem. Savukārt otru teksta bloku esmu rakstījis es. Tie ir dzejoļi, ko komponējis Jānis Šipkēvics, arī izmantojot tautas mūzikas elementus un elektroniku. Tādējādi varēs ieraudzīt, kādu esam izveidojuši cilvēku, ko saucam par latvieti, kādu mēs to vēlamies redzēt nākotnē un ko mēs galu galā paši par sevi varam uzrakstīt, ko izlasīt."

Jau ziņots, ka "Gaismas rakstu" izrādes notiks 2018. gada 18., 19., 20. un 21. janvārī. "Gaismas raksti" būs laikmetīgs stāsts par mūsu valsti, kuru mūzikā, dejā un gaismu spēlēs izstāstīs Latvijas Radio koris, Jānis Šipkēvics (balss, sintezatori, elektronika); Miķelis Putniņš (ģitāra, elektronika); Asnate Rancāne (vijole); Guntars Prānis (ratalira); Ieva Nīmane (pūšaminstrumenti); Anda Eglīte (kokle); kā arī aktieri un dejotāji. Projekta idejas autors un izrādes muzikālais vadītājs – diriģents Kaspars Putniņš, organizatori – VSIA "Latvijas koncerti" sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju.

Uzveduma režisors ir Viesturs Meikšāns. Tekstus rakstījis Ilmārs Šlāpins. Scenogrāfiju veido Voldemārs Johansons, kurš Latvijas Nacionālās biblotēkas pirmo stāvu paredzējis noformēt ar kinētiski pārvietojamiem objektiem dažādos telpas punktos. Audiovizuālā instalācija radīs meditatīvu atmosfēru. Vides veidošanā tiks izmantoti arī gaismas stari, attēlu projekcijas un aktieru kustība.

Skatītāji izrādes laikā varēs brīvi izvēlēties individuālu skatupunktu – publika pārvietosies telpā, neizmantojot sēdvietas. Savukārt personām ar īpašām vajadzībām sēdvietas tiks nodrošinātas.

Biļetes uz izrādēm nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.