Cirka nozare mainās visā pasaulē. Saruna ar akrobāti no Austrālijas – Jašu Boisu

Atklājot jauno sezonu, Rīgas cirks aicina uz pasaulē atzītas un iemīļotas Austrālijas mākslinieku kompānijas "Gravity and Other Myths" izrādi "Vienkārši kosmoss" (A Simple Space), kura skatītājiem ļaus cirka akrobātikas disciplīnu iepazīt patiesā un mūsdienīgā gaismā – bez teatrālisma un samākslotības. Gaidot izrāde, piedāvājam sarunu ar trupas "Gravity and Other Myths" akrobāti Jašu Boisu (Jascha Boyce), kura stāsta gan par gaidāmo izrādi, gan to, kā cirka nozare mainās visā pasaulē.