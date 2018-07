Sestdien, 14. jūlijā, Rēzeknes novada Lūznavas pagasta Zosnas ciemā norisināsies Dabas koncertzāles noslēdzošā mūzikas, zinātnes, video, mākslas un dramaturģijas bezmaksas performance, portālu “Delfi” informē Dabas koncertzāles pārstāve Ieva Upīte.

Šī gada muzikālais stāsts, kas veltīts hloroplastam, iedalās septiņās dienās. Tas ir laiks, kad hloroplasts atklāj sevi. Mūziķis Ingus Ulmanis skaidro: "Hloroplasts īsti nesaprot savu nozīmi, bet dienu no dienas atklāj, ka nav viens, ka apkārt ir kaimiņi iekš šūnas, un, jo laukā gaišāks, jo visi runīgāki. Ka gaisma ir garda un nevienāda – dažs kumoss sarkanzils, cits zili violets, servēts varavīkšņaini krāsains. Tas atklāj, ka ieviesies visur – aļģēs, puķēs, zālē un kokos, ka mazs būdams var darīt lielas lietas. Tieši tāpēc mēs šī gada mūziku ieraudzījām minimālismā. Bez izteiktām tēmām un plašām harmonijām. Bet tās tomēr ir... tikai paslēptas...gleznā. Tas ir kā krāsu sākums. Kā baltā gaisma. Mēs koncertā to gan salauzīsim, jo meklēsim Hloroplasta krāsu – Zaļo un Zaļās krāsas skaņa ir Do. Šī ir krāsa, kas izkrāso visu pasauli, bet pats varonis to nepazīst, jo atstaro. Tad, lai skan Do. Kā paldies Hloroplastam par ieelpu, enerģiju un zaļumu."

Koncertam būs divas daļas bez pārtraukuma. Pirmajā daļā gaidāms 40 minūšu stāsts par hloroplastu, bet otrajā atpazīstamākās tēmas un skaņdarbi no iepriekšējiem gadiem. Radošās darbnīcas apmeklētājus gaidīs jau no pulksten 19.00, koncerta sākums – pēc saulrieta.

Pasākums ir bezmaksas un tas notiek brīvā dabā, tādēļ ieteicams paņemt līdzi pledus, tūristu paklājiņus, saliekamos krēslus u.c. lietas, lai varētu vakaru izbaudīt bez raizēm.

Būs arī telšu vietas tiem, kuri vēlēsies palikt pa nakti. Alternatīvas nakts mītnes meklējamas šeit.

Aicinām aplūkot arī Rēzeknes novada tūrisma portālu, lai uzzinātu par apskates objektu iespējām ceļā un atceļā no pasākuma. Tāpat atgādinām, ka tirdzniecība Dabas koncertzālē nenotiek – iesakām paņemt līdzi arī savu piknika grozu.

Aktuālajai informācijai sekojiet līdzi Dabas koncertzāles mājaslapā un Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, kā arī sociālajos tīklos – "Facebook", "Twitter" un "Instagram".