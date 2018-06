Piektdien, 22. jūnijā, Salaspils novada "Daugavas muzejā" notiks bezmaksas dabas, mūzikas, zinātnes, video, mākslas un dramaturģijas performance, portālu "Delfi" informē Dabas koncertzāles pārstāve Ieva Upīte.

Hloroplasts ir šī gada Dabas koncertzāles uzmanības centrā, kuram par godu veidots gan muzikālais stāsts, gan dažāda veida izzinošās darbnīcas, kurās varēs uzzināt vairāk gan par hloroplastu pašu, gan fotosintēzes procesu, kurā lielāko lomu spēlē hloroplasts.

Koncertam būs divas daļas bez pārtraukuma. Pirmajā daļā gaidāms 40 minūšu stāsts par Hloroplastu, savukārt otrajā – atpazīstamākās tēmas un skaņdarbi no iepriekšējiem gadiem. Dabas koncertzāles mūziķis Ingus Ulmanis stāsta: "Mēs šī gada mūziku ieraudzījām minimālismā. Bez izteiktām tēmām un plašām harmonijām. Bet tās tomēr ir... tikai paslēptas... gleznā. Tas ir kā krāsu sākums. Kā baltā gaisma. Mēs koncertā to gan salauzīsim, jo meklēsim Hloroplasta krāsu – Zaļo, un Zaļās krāsas skaņa ir Do".

Kas un kā ir "būvēts un pārbūvēts ar gaismu" jeb fotosintezēts, vai tam ir kāda saistība ar fotogrāfēšanu, vai zaļie augi ir zaļi – to visu varēs uzzināt radošajās darbnīcās, kas apmeklētājus gaidīs no pulksten 19.00, savukārt muzikālais stāsts par hloroplastu izskanēs pēc saulrieta.

Pasākums ir bezmaksas un tas notiek brīvā dabā, tādēļ ieteicams paņemt līdzi pledus, tūristu paklājiņus, saliekamos krēslus u.c. Apmeklētājiem, kuri būs ieradušies ar velosipēdiem, būs pieejama Salaspils pašvaldības apsargāta velonovietne (ap 200 velosipēdiem) – jāpaņem līdzi vien savs velo saslēgs.

Savukārt tiem, kuri vēlēsies palikt pa nakti, būs iespēja palikt kempingā "Doles sala", kas atrodas blakus "Daugavas muzejam". Ieeja kempingā ir maksas, cenrādi var atrast mājas lapā – www.dolessala.lv. Tāpat atgādinām, ka tirdzniecība Dabas koncertzālē nenotiek – iesakām paņemt līdzi arī savu piknika grozu.

Pasākumā paredzēta fotografēšana un filmēšana. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes nodrošināšanai, nekomerciāliem mērķiem un bez atlīdzības tiem, kurus fotografēs.

Aktuālajai informācijai sekojiet līdzi Dabas koncertzāles mājaslapā un Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, kā arī sociālajos tīklos.