No 27. līdz 29. jūlijam Daugavgrīvas cietoksnī, Rīgā, notiks jau trešais mūzikas un kultūras festivāls "Komēta", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

"Komēta" festivāls – sociāls un kultūras eksperiments trīs dienu garumā, kas aicina praktizēt prāta brīvību, klausoties lekcijās un piedaloties darbnīcās, vērojot laikmetīgā cirka performances, izstādes, kino, dejojot un baudot dzīvo mūziku un dīdžejus no visas pasaules, atrodoties uz salas Daugavgrīvas cietoksnī.

Šogad festivāla programmu veidos vairāki, savstarpēji tematiski saistīti ciemati – skatuves, kuros kopumā uzstāsies vairāk kā sešdesmit mūziķu, dīdžeju, aktīvistu, lektoru, cirka mākslinieku un radošo apvienību no visas pasaules.

Uz "Higgs Boson" improvizācijas ciemata skatuves uzstāsies mākslinieki, kuri pārstāv dažādus mūzikas žanrus un nāk no atšķirīgām vidēm. Šeit muzikālā un starpdisciplinārā improvizācijā sastapsies tādi pašmāju mākslinieki kā "Nikto", "Oranžās brīvdienas", "Piano Voice Beat", "Spāre", "Future Folk Orchestra" un citi, kopā ar "Dobra Noch" no Krievijas, "Akua Naru" no ASV, "Strule Dagsland" no Norvēģijas un daudzi citi.

Festivālā "Komēta" būs elektroniskās mūzikas deju zāle "Aware House". Šo ciematu apdzīvos mūziķi un dīdžeji no Tbilisi, Berlīnes, Luksemburgas, Rīgas un citām pasaules pilsētām, lai ar dzīvās uzstāšanās priekšnesumiem un DJ setiem izaicinātu nojaukt un atklāt no jauna elektroniskās deju mūzikas robežas. Uz šīs skatuves uzstāsies Elvi Soulsystems, Trashy Kid, SKD, Nikola Negorod, Lasha Chapel, Fabrice, Oskar. Lasha Maruashvili, Elena Sizova, Ze Ivarzz un citi.

"Pachamama Tribe" ciemats būs vieta organiski-elektroniskai pasaules mūzikai, kurā etniskās un tradicionālās mūzikas elementi saplūst ar mūsdienīgu, dažādu paveidu elektronisko mūziku gan dejošanai, gan mierpilnai baudīšanai. Lai to radītu, cietoksnī ieradīsies vairāk kā divdesmit mākslinieki, mūzikas producenti un dīdžeji no dažādām pasaules malām – Latīņamerikas, Āzijas, Āfrikas, Eiropas un tepat Latvijas. To starpā "Intiche" no Argentīnas, "Kusht" no Skotijas, "Lokal Affair" no Tunisijas, "Troja" no Indijas un daudzi citi.

"Komētas" "Akadēmija", turpinot iepriekšējos gados aizsākto, pulcinās aktīvistus, lektorus un domātājus no Vācijas, Anglijas, Slovēnijas un citām Eiropas valstīm, lai dažādās lekcijās un darbnīcās kopīgi meklētu atbildes uz būtiskiem jautājumiem par mūsdienu sabiedrības sociālajām struktūrām. Šeit uz diskusijām un lekcijām aicinās Sabina Abdulajeva, Lolita Tomsone, Nara Petroviča, apvienība "Rave Awareness" un citi.

"Komētas" "Cirka ciematā", mākslinieki no visas Baltijas ieradīsies jau nedēļu pirms festivāla, lai apmestos cietoksnī un kopīgi radītu unikālu, cietokšņa iedvesmotu laikmetīgā cirka priekšnesumu, kas skatītājiem būs vērojams festivāla laikā, parādot, ka laikmetīgais cirks ir un var būt interesants arī bez dzīvnieku iesaistīšanas.

"Kino ciematu" radīs starptautiska apvienība "Liva Collective" – dažādu mediju mākslinieki, mūziķi, ceļotāji, cirka akrobāti un domubiedri, kuru misija ir paplašināt ierastos priekšstatus par kino. Šo mākslinieku radošās sadarbības rezultāts būs eksperimentāls ciemats Daugavgrīvas cietoksnī ar kino instalācijām, video projekcijām un performancēm. Šeit būs iespējams arī noskatīties režisoru Vensāna Mūna, Antuāna Vivjenī, Gaspāra Klausa filmu "Little Blue Nothing", Prisilas Telmons un Vensāna Mūna filmu "Hibridos" un citas.

"Viens no festivāla "Komēta" mērķiem ir atdzīvināt Daugavgrīvas cietoksni kā kultūras un domāšanas vietu un rosināt publiskas diskusijas par tā nākotnes attīstību. Tāpēc festivāls tiek veidots balstoties uz pamatprincipiem par rūpēm un atbildību par vēsturisko vidi un mūsu apmeklētāju un mūsu pašu brīvību, aizvadot festivālu bez reklāmām. Tāpat, mēs ticam, ka iespējams dzīvot harmonijā ar dabu, atstājot pēc iespējas mazāku ekoloģiskās pēdas nospiedumu, tāpēc arī šogad aicinām apmeklētājus ņemt līdzi savus traukus, cenšoties pēc iespējas samazināt plastmasas trauku radītos atkritumus un vairākkārt lietojamo ūdens pudeli, jo tiks nodrošināts bezmaksas dzeramais ūdens. Strādās arī Komētas trauku bibliotēka, kur būs iespējams aizņemties nepieciešamos traukus. Festivāla teritorijā tiks nodrošināta arī atkritumu šķirošana," festivāla ideju klāsta tā rīkotāji.

Festivāla "Komēta" noslēdzošās dienas – svētdienas – programma, kā ierasts, visiem interesentiem būs pieejama bez maksas, īpaši aicinot vietējo apkaimju iedzīvotājus kopīgi baudīt mūziku un festivāla atmosfēru, iesaistīties Daugavgrīvas cietokšņa nākotnes veidošanā un izzināt tā vēsturi.

Komētas programmu varēs saņemt festivālam sākoties, pie ieejas Daugavgrīvas cietoksnī. Taču līdz tam, aicinām sekot līdzi informācijai "Komētas" sociālos tīklos un mājas lapā, kas regulāri tiek papildināta.

Festivāla rīkotāji aicina apmeklētājus ierasties ar teltīm, kuras bez papildus maksas būs iespējams uzcelt jebkur cietokšņa teritorijā un izbaudīt festivālu pilnībā, tajā pavadot visas trīs dienas. Jo daļa no festivāla atmosfēras un programmas radīsies uz vietas cietoksnī, satiekoties, improvizējot un eksperimentējot dažādiem māksliniekiem, vai piedaloties un iesaistoties pašiem.

Biļetes uz festivālu nopērkamas www.bezrindas.lv.