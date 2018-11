Decembrī Ķīpsalā notiks tautas deju lielkoncerts 'Saules spēks'

No 16. līdz 19. novembrim, četrus vakarus no pulksten 17.00 līdz 23.00 būs aplūkojami vairāk nekā 40 gaismas festivāla " Staro Rīga 2018" objekti. Festivāla trijās programmās būs skatāmi dažādās gaismas mākslas tehnikās veidoti objekti Rīgas parkos, laukumos un uz namu fasādēm, kā arī gaismas parāde četrās Rīgas apkaimēs, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no biedrības "Staro 100".