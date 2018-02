No 2018. gada 16. februāra līdz 8. aprīlim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10/20) būs skatāma izstāde "100 priekšmeti no Somijas", portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) pārstāvji.

Projekts veltīts Somijas valsts neatkarības simtgadei un piedāvā lielisku iespēju intriģējošā un radošā veidā uzzināt pašu somu viedokli par Somiju un somiskumu. Izstādes ekspozīcijā katru neatkarības gadu raksturo viens priekšmets ar ikdienišķu, inovatīvu vai humoristisku nokrāsu. Kopumā tapusi unikāla 100 objektu kolekcija, parādot dinamisku, panākumiem pilnu un radošu valsts attīstības ceļu, pa kuru somi atnākuši līdz mūsdienām. Nenoliedzami, Somijas dizains ir slavens visā pasaulē. Tālab izstāde vispirms asociējas ar tādiem jēdzieniem kā "Made in Finland" un "Designed in Finland". Tomēr galvenokārt ekspozīcija skaidro, ko nozīmē dzīvot Somijā jeb "Life in Finland".

Kā raksta izstādes veidotāji, katrs priekšmets ir savā ziņā pārsteidzošs stāsts, kas veicina pārliecinošu priekšstatu par šodienu, varenu un spēcīgu Somijas valsti un somu tautas dzīves līmeni, ko nodrošinājuši dizaineru radītie objekti un to kvalitāte. Vieniem Somija var asociēties ar 1932. gadā tapušo glāzi "Aino Aalto", kuras popularitāte ir tik milzīga, ka tā joprojām tiek ražota. Citiem Somijas vārds saistāms ar mobilo telefonu ražotāju "Nokia", kuru ekspozīcijā pārstāv pirmais, 1987. gadā ražotais modelis "Mobira Cityman 900", kas ieguvis iesauku "Gorbija telefons", jo to 1989. gadā lietoja PSRS prezidents Mihails Gorbačovs.

Izstādes laikā interesenti varēs iegādāties sniegpārsliņas formas atstarotājus, kura mūsdienīgais dizains tapis 1953. gadā. Somi lepojas ar to, ka tagad tik pieprasīto un ikdienā nepieciešamo priekšmetu izgudroja nevis profesionālis, bet gan Perteli pagasta zemkopis Arvi Lehti 20. gadsimta 40.–50. gadu mijā.

Somi domā par savas tautas un valsts nākotni. Tas ir ļoti simboliski, ka Somijas simtgadei veltītajā izstādē par simto, 2017. gada priekšmetu kļuvis jaundzimušā pūriņš, ko sagatavojusi Somijas Sociālās apdrošināšanas aģentūra "Keila" ("Kela"). Ik gadu šī iestāde ap 40 000 topošo māmiņu dāvina šādu mazulim vajadzīgu apģērbu un priekšmetu komplektu.

Izstādes kuratori – rakstniece, mākslas vēsturniece Anna Kortelainena (Anna Kortelainen) un dizainers Peka Toivanens (Pekka Toivanen) – ar 100 priekšmetu atlasi un izveidoto ekspozīciju vēlas ne tikai pastāstīt par Somiju, bet arī saņemt apmeklētāju atbildi uz jautājumu, kurš objekts no šī simta visvairāk asociējas ar somiskumu. Vēl viena no izstādes apskates un Somijas iepazīšanas iespējām ir aicinājums aplūkot tuvāk priekšmetu, kas tapis Somijā katra skatītāja dzimšanas gadā.

Izstāde guvusi lielus panākumus, un pirms ierašanās Rīgā to varēja redzēt Helsinkos, Tallinā, Oslo un Madridē.

Paralēli izstādei Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs sagatavojis plašu pasākumu programmu, kas iekļauj radošās darbnīcas, tikšanās, ekskursijas un citas aktivitātes.