Dziedātājs Dons ir viens no šā gada "Zelta mikrofona" balvas pretendentiem. Viņš uz Latvijas populārajā mūzikā augstāko apbalvojumu šogad kandidē trijās kategorijās. Balvu saņēmēji šogad tiks godināti 27. februārī, taču līdz tam televīzijā un arī internetā publicēti nominantu video pieteikumi, kas iesākas ar ceremonijas ģenerālsponsora – viena no "4 Finance" ātro kredītu zīmoliem – reklāmu. Nepatīkamu pārsteigumu par to jau publiski savā profilā "Facebook" paudis dziesminieks Kārlis Kazāks, izraisot plašu diskusiju. Savukārt dziedātājs Dons intervijā raidījumam "Delfi TV ar Jāni Domburu" to sauc par sliktu toni un uzskata, ka šāda reklāma būtu jācenzē.