Lattelecom Rīgas maratonā, kas 19.-20. maijā notiks Latvijas valsts simtgades zīmē, par svētku sajūtu gadās arī īpaša Dziesmu un deju svētku aleja Brīvības un Stabu ielas krustojumā, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Dalībniekus un līdzjutējus uzmundrinās vairāk nekā 400 koristu virsdiriģenta Ginta Ceplenieka vadībā. Līdzjutēji un dalībnieki maratona svētkus tiek aicināti izbaudīt arī kopā ar Simtgades goda sardzi pie Brīvības pieminekļa un Karogu alejā pie Ministru Kabineta, "tet" enerģijas punktos visā trasē, kā arī Helio finiša šovā ar vadošo Latvijas mūziķu piedalīšanos 11. novembra krastmalā.

Koncertprogramma, kuru vadīs un diriģēs Gints Ceplenieks, Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncerta virsdiriģents, ietvers jestrākās, populārākās un emocionālākās Dziesmu un deju svētku repertuāra dziesmas.

Dziesmu svētku alejas koncertprogrammu koristi izdziedās trīsreiz. Vispirms no pulksten 9.15 līdz pulksten 10.15, izklaidējot maratona un pusmaratona dalībniekus, no pulksten 12.40 līdz pulksten 13.40 par godu 10 kilometru distances dalībniekiem, bet no pulksten 14.10 līdz pulksten 15.10 – par prieku masveidīgākās 6 kilometru distances dalībniekiem.