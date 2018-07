Cēsu Vēstures un mākslas muzejs saņēmis unikālu dāvinājumu – fotogrāfijas, kurās redzams Jaunās pils vēsturiskais interjers, kā arī līdz šim vēl neredzētas fotogrāfijas ar skatu uz Jaunās pils dienvidu fasādi un Viduslaiku pili 19. gadsimta 90. gados, informēja muzeja vadītāja Kristīne Skrīvere.

Līdz šim pētniekiem nav bijušas pieejamas fotogrāfijas ar Cēsu Jaunās pils interjeriem un skatu uz dienvidu fasādi, kas būtu datējamas ar 19. gadsimta 90. gadiem. Muzeja speciālisti un vēstures pētnieki vairākus gadus meklējuši šādas fotogrāfijas Latvijas, Krievijas, Vācijas, Igaunijas un Zviedrijas arhīvos un muzejos, bet bez panākumiem.

Cēsu Jaunās pils rekonstrukcijas laikā no 2007. līdz 2012. gadam iztrūkstošo vēsturisko informāciju meklēja analogās, citās laikmetam atbilstošās pilīs un muižās, lai pēc iespējas precīzāk atainotu iespējamo Cēsu Jaunās pils interjeru un fasādi atbilstošu tās veidolam 19. gadsimtā. Dāvinājumā esošās fotogrāfijas atklāj vēl nebijušas vēstures lapaspuses un beidzot sniedz priekšstatu par to kā pils izskatījusies grāfu Zīversu laikā 19. gadsimta 90. gados un 20. gadsimta sākumā.

"Protams, vēl ir nepieciešama precīzāka fotogrāfiju datēšana, bet jau tagad ir skaidrs, ka fotogrāfijas ir tapušas pirms 1906. gada, bet ne agrāk kā 19. gadsimta 90. gadu otrajā pusē," skaidroja Skrīvere, piebilstot, ka dāvinājums ir nenovērtējams avots tālākai Latvijas kultūrvēstures mantojuma un īpaši Latvijas piļu un muižu vēstures izpētē.

Unikālo fotogrāfiju albumu Cēsu muzejam dāvinājusi Hotimsku ģimene no Pēterburgas Krievijā. Ģimenes jaunākā atvase Anna Hotimska, pētot ģimenes vēsturi, atradusi vecvecmāmiņai piederošajās lietās. Fotogrāfijā redzamā pils jaunieti ieinteresējusi un ar interneta palīdzību noskaidrots, ka tā ir Cēsu Jaunā pils. Sākotnēji nenojaušot atklājuma vēsturisko vērtību un nozīmi Latvijas kultūrvēsturē, ģimene mēroja ceļu no Pēterburgas uz Cēsīm, lai pasniegtu fotogrāfiju albumu kā dāvinājumu Cēsu muzejam. Ir zināms, ka fotogrāfiju albums piederējis Moricam un Martai Libekiem, kuri, sākoties 1917.gada revolūcijai, emigrējuši no Krievijas uz Latviju, bet fotogrāfiju albumu atstājuši Pēterburgā, kur palikusi Martas vecākā meita - albuma dāvinātājas vecvecmāmiņa. Ar Moricu un Martu Libekiem saziņa meitai pārtrūkusi 20. gadsimta 30. gados un Pēterburgā atstātās piemiņas lietas ilgus gadus glabājušās dzīvoklī.

"Diemžēl nav zināms, kā Morics un Marta Libeki bijuši saistīti ar Cēsu pilsmuižas agrākajiem īpašniekiem, grāfu Zīversu ģimeni, kā arī nav vēl noskaidrotas personas, kuras redzamas fotogrāfijās. Tas tagad ir vēstures pētnieku rokās, iegūstot jaunu pavedienu šķetināt nezināmās Cēsu Jaunās pils vēstures lapaspuses," klāstīja muzeja vadītāja.

Muzejs ir pateicīgs dāvinātājiem un tuvākajā laikā izpētot un precīzi datējot fotogrāfiju saturu, iepazīstinās ar šo īpašo dāvinājumu arī plašāku sabiedrību.