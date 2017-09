30. augustā laukumā pie Rīgas Doma baznīcas tika atklāts bērnu rotaļu laukums "Labirints", ko veidojusi tēlniece Liene Mackus un īstenojis nodibinājums "Sineccura" sadarbībā ar Rīgas Domu.

Jaunais rotaļu laukums ir brīvi pieejams visiem mazajiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem, un tas kalpo arī kā funkcionāls un estētisks vides objekts.

Projekta autore tēlniece Liene Mackus norāda, ka nosaukuma "Labirints" izvēle nav nejauša. Tēlniece ir iedvesmojusies no Rīgas Doma laukuma bruģī iestrādātajām kādreizējo māju un ielu līnijām, kuru raksti atspoguļojas spēļu laukumā un veido vēsturiski mūsdienīgu labirintu, rosinot tā apmeklētājus uz poētisku un daudznozīmīgu pasaules izpratni. Labirinta struktūra ir veidota no masīvkoka, bet galvenie akcenti ir piecas telpiskas bronzas dzīvnieku skulptūras, kuras tapušas, iedvesmojoties no mītiskiem viduslaiku dzīvniekiem. Projekta izstrādē autore sadarbojusies ar arhitektiem Ilzi Rukmani-Poču, Andri Fersteru, Modri Fersteru un Gati Grāveru.