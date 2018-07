Šajā jubilejas festivālā uzstājās leģendārā, par pasaulē labāko stīlģitāristi atzītā Sāra Džorija no Lielpritānijas kopā ar grupu "Tne Next Level", grupa "Music Road Pilots" no Nīderlandes, "Willlie Jones Band" no ASV/Slovākijas, kantrīroka vēstneši "Country Hell" un duets "Duo RO" no Krievijas", "Highway 40" no Zviedrijas, "Creedence Tribute" no Lietuvas.

Tāpat muzicēja arī labākās pašmāju grupas "Sestā Jūdze", "Dakota", "Klaidonis" kopā ar Eviju Sloku, Mārtiņš Jātnieks ar grupu, Aivars Birzmalis un Jānis Misiņš, "Tequlia Band", "Jauna diena", kā arī līnijdejotāji no visas Latvijas.

"Šis ir viens no pašiem labākajiem kantri festivāliem Eiropā," Džorijas teikto citē pasākuma rīkotāji, atzīmējot, ka viņa, tāpat kā 2006. gadā, sestdien Bauskā tika sveikta ar lielām skatītāju ovācijām.

Jau vēstīts, ka no 13. līdz 14. jūlijam Bauskas Pilskalna estrādē norisinājās "Country Bauska".

Ierasta festivāla tradīcija ir bezmaksas koncerts pie Bauskas novada domes ēkas Uzvaras ielā 1.