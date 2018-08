Sestdien, 4. augustā, Dzintaru koncertzālē norisinājās 19. Starptautiskais baleta festivāls "Baleta zvaigznes Jūrmalā", kurā šogad viesojās baleta izcilības no Vācijas, Šveices un Horvātijas baleta trupām, pārstāvot Koreju, Meksiku, Itāliju, Ukrainu, Spāniju, Baltkrieviju un Austrāliju. Festivāla programmā, kā jau ierasts, arī Latvijas Nacionālā baleta jaunākie un spilgtākie darbi

Festivāla mākslinieku vidū bija Štutgartes Baleta teātra vadošā soliste Hjodžuna Kana (Hyo-Jung Kang) no Korejas, kura dejoja pārī ar solistu Marti Fernandesu Paišu (Martí Fernández Paixà) no Katalonijas. Viņu izpildījumā bija iespējams baudīt Marko Gekes darbu "Ugunsputna pas de deux" un britu horeogrāfa Duglasa Lī (Douglas Lee) duetu "Arkādija", ko kritiķi raksturo kā izsmalcinātu ķermeņa skulptūru deju iztēlotā idilliskā vietā.

Vēl skatītājus priecēja intriģējošs pāris no Horvātijas Nacionālā teātra baleta trupas Splitā. Ķīniešu izcelsmes austrālietis Ārons Koks (Aaron Kok), kas dejoja duetā ar ukrainieti Evu Karpilovsku (Eva Karpilovska).

No tuvākajiem kaimiņiem – Baltkrievijas baleta – koncertā viesojās Jekaterina Oleinika (Ekaterina Oleynik), kura dejoja pārī ar Latvijas Nacionālā baleta solistu Avetiku Karapetjanu.

Viena no festivāla tradīcijām ir tikšanās ar iemīļotajiem pašmāju māksliniekiem no Latvijas Nacionālās Operas un Baleta ar atskatu uz sezonas spilgtākajiem darbiem. Šoreiz koncertā dejoja Latvijas Nacionālā baleta solisti Annija Kopštāle, Jūlija Brauere, Arturs Sokolovs, Marija Burceva, Antons Freimans, Kārlis Cīrulis, Ieva Rācene, Anna Ruske, Alise Tomkoviča, Andris Pudāns un Germans Ševčenko, izpildot fragmentus no iestudējuma "Antonija #Silmači" un "Diāna un Akteons", kā arī citiem priekšnesumiem.

Īpaši viesi Jūrmalā bija divi itāļu dejotāji no Ženēvas Lielā teātra – Simone Repele (Simone Repele) un Saša Riva (Sasha Riva), kuru izpildījumā baudījām S. Rivas horeogrāfiju duetā "Tabula Rasa" un populārās slovāku horeogrāfes Natalijas Horečnas (Natalia Horečna) divdeju "For Terry".