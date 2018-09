Piektdien, 28. septembrī, ar lielformāta sienas gleznojuma "Atlants" atklāšanu Liepājā sāksies mūsdienu mākslas festivāls "Liepājas Mākslas forums". Gleznojums liepājniekus un pilsētas viesus turpmāk priecēs uz Graudu ielas 34 fasādes. Tā radītāji ir Latvijā labi zināmie un atzītie pilsētvides mākslas darbu autori Dainis Rudens un Ēriks Caune, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Ērika Caunes un Daiņa Rudens monumentālais fasādes gleznojums "Atlants" ir kā metaforisks salīdzinājums – cilvēciskais pret pārcilvēcisko, izturība pret trauslumu, atbildība pret sevi un citiem. Gleznojums vēsta par gara brīvību.

"Spēks, izturība un atbildība ir īpašības, kas virza sabiedrību caur vēstures lokiem. Šī gleznojuma varonis ir Senās Grieķijas mitoloģiskais tēls Atlants. Mēs pielīdzinām sengrieķu tēlu mūsdienām, kur gan indivīdi, gan pilsētas kopumā ir savas attīstības plānotāji, īstenotāji un baudītāji," par gleznojuma ieceri stāsta Dainis Rudens.

Gleznojums Liepājā tapis, turpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, kad mākslas foruma ietvaros kā dāvana pilsētai tiek apgleznota kāda no Liepājas ēku sienām. Abi mākslinieki ir autori arī 2015. gadā tapušajam gleznojumam "Skaņu vīrs", kas tika atklāts pirmā mākslas foruma laikā.

Mūsdienu mākslas festivāls "Liepājas Mākslas forums" no 28. līdz 30. septembrim Liepājas koncertzālē piedāvās vairāk nekā desmit dažādu žanru notikumus un aicinās klātienē sastapt spilgtus māksliniekus no Latvijas un savu žanru līderus no ārvalstīm. Festivāls sola pārsteigt ar Eiropas un pasaules skatuves mākslas šedevriem, izpaužoties gan mūzikā un dejā, gan teātrī, kino, vizuālajā mākslā un vēl nepieredzētās dažādu žanru saplūsmēs.

Plašāka informācija par "Liepājas Mākslas forumu" atrodama mājas lapā lielaisdzintars.lv.