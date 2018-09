Šogad Zinību diena tiks svinēta 3. septembrī, kad skolās skanēs mācību gada pirmais zvans, samulsuši nāks pirmklasnieki, bet skolotāji saņems visu bagātīgo rudens ziedu krāšņumu. Par godu jaunā mācību gada sākumam aicinām aplūkot fotogrāfijas no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) veidotā "Gadsimta albuma", kurās redzami skolēni, skolotāji, skolas un mācību darbs dažādos laikos 20. gadsimta Latvijā.

Atgādinām, ka "Gadsimta albums" ir daļa no vērienīgās izstādes "Latvijas gadsimts", kas no 4. maija ir aplūkojama LNVM, Brīvības bulvārī 32. Izstādes ir viens no lielākajiem Latvijas vēsturei veltītajiem notikumiem valsts simtgades programmā.

"Gadsimta albumā" ikvienam ir iespēja augšupielādēt savu fotogrāfiju un pievienot stāstu par savas ģimenes un dzimtas, darba kolektīva vai organizācijas vēsturē svarīgu notikumu, personību vai vietu laika periodā no 1918. līdz 2018. gadam. Katrai fotogrāfijai ir savs stāsts, ko var izlasīt izstādes "Latvijas gadsimts" mājaslapā.