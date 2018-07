Viens no "Positivus" festivāla otrās dienas spilgtākajiem notikumiem bija sociālo tīklu zvaigznes Roja Rodžera sarīkotā nelegālā modes skates pie telšu pilsētiņas. Vasarīgi pikantajā skatē bija aicināti piedalīties ikviens drosmīgais, kurš bija gatavs parādīt savu festivāla tērpu.

Kā novēroja "Delfi", skatē piedalījās vairāki desmiti "Positivus" apmeklētāju, bet skatīties nelegālo modes parādi bija ieradušies ap 200 cilvēku. Modes karstgalvji skatē izrādīja gan drosmīgu grimu, gan atraktīvus tērpus, kā arī rādīja akrobātiskus trikus un draiskas dejas.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".