Otrdien, 29. maijā, no pulksten 12.00 viesnīcā "Hotel Bergs" norisinās preses konference par Dziesmu un deju svētku lielākajiem koncertiem – Noslēguma koncertu "Zvaigžņu ceļā", deju lieluzvedumu "Māras zeme", deju koncertu "Vēl simts gadu dejai", garīgās mūzikas koncertu, latviešu vokālsimfoniskās mūzikas koncertu, pūtēju orķestru dižkoncertu u.c.

Savukārt 2. un 3. jūnijā notiks XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju, pūtēju orķestru un koklētāju ansambļu konkursu fināli, kā arī koru konkursa pusfināls, portālu "Delfi" informē Dziesmu un deju svētku pārstāve Inga Vasiļjeva.

2. jūnijā no pulksten 9.00 līdz 22.00 Lielajā Ģildē ar tiešraidi Latvijas Radio programmā Klasika notiks Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kurā sacentīsies 25 labākie pūtēju orķestri no visas Latvijas. Orķestru sniegumu vērtēs starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir Guntis Kumačevs, Andris Vecumnieks, Timo Kotilainens (Timo Kotilainen, Somija), Daiņus Pavilonis (Dainius Pavilionis, Lietuva), Andeja Šolara (Andreja Šolar, Slovēnija). Kolektīvi sacentīsies trīs grūtības pakāpēs, kurās uzvarētāji iegūs godalgotās vietas, bet tikai viens kolektīvs no visiem iegūs Dziesmusvētku Lielo balvu. Ieeja – bez maksas.

2. jūnijā no pulksten 9.00 līdz 17.40 Rīgas Latviešu biedrības namā notiks Latvijas koklētāju ansambļu konkurss, kurā par Lielo balvu sacentīsies 19 koklētāju ansambļi trijās grūtības pakāpēs (A, B un C). Ansambļu sniegumu vērtēs Valdis Butāns, Aldis Liepiņš, Aiste Bružaite (Aistė Bružaitė, Lietuva), Ilze Žvarte, Linda Kūla. Ieeja – bez maksas.

2. jūnijā no pulksten 10.00 un 3. jūnijā no pulksten 11.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks koru konkursa pusfināli, kuros par iespēju startēt koru konkursa "Dziesmu kari" finālā sacentīsies 57 kori. Pusfinālistus vērtēs diriģenti Māris Sirmais, Sigvards Kļava, Andris Veismanis, Jānis Erenštreits, komponisti Rihards Dubra. Ieeja – bez maksas.

3. jūnijā no pulksten 13.00 Dailes teātrī notiks deju kolektīvu konkurss, kurā par Dziesmu un deju svētku divām Lielajām balvām sacentīsies 18 kolektīvi. No pulksten 13.00 līdz 14.15 sacentīsies D grupas kolektīvi, no pulksten 15.00 līdz 18.15 ar pauzi no pulksten 16.15 līdz 17.30 - A grupas kolektīvi. Deju kolektīvu finālu vērtēs Jūrate Sodīte-Bradauskiene (Jurate Sodyte-Bradauskiene, Lietuva), Lietuvas Nacionālās operas un baleta baletmeistare un mākslinieciskā vadītāja, Jeļena Ščerbakova (Krievija), Igora Moisejeva Valsts akadēmiskā tautas deju ansambļa mākslinieciskā vadītāja, Oļegs Kopijevskis (Oleg Kopiievskyi, Ukraina) Borisa Grinčenko Kijevas universitātes tautas un skatuviskās dejas pasniedzējs, Pauls Bobkovs (Igaunija) Tartu universitātes, Vīlandes Kultūras akadēmijas lektors, horeogrāfs, baletmeistars, Petri Kaupinens (Petri Kauppinen, Somija), Oulu universitātes Lietišķo zinātņu deju nodaļas fakultātes vecākais lektors, Gunta Bāliņa, Latvija Kultūras akadēmijas profesore, Rita Spalva horeogrāfe, profesore, virsvadītāja. Deju konkursu tiešraidē translēs "LMT Straume", to papildinās ar Ilzes Mažānes un Ginta Andžāna, kā arī Agra Daņiļēviča un Sandas Dejus komentāriem. Ierobežotā vietu skaita dēļ, ieeja uz konkursu ir tikai ar bezmaksas ieejas kartēm, kas no šodienas pieejamas Dailes teātra kasēs. Lielākā daļa no pieejamajām ieejas kartēm gan atvēlēta pašiem konkursa dalībniekiem.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Latvijas valsts simtgades zīmē notiks Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.