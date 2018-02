Latvijas Pasts izdod trešo pastmarku bloku sērijā "Izcilie latviešu mākslinieki", veltot to Latvijas valsts karoga standarta un pirmās pastmarkas autoram Ansim Cīrulim, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāvji.

Divu pastmarku bloka pirmās dienas zīmogošana norisināsies 2018. gada 23. februārī Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10/20) no pulksten 11.00 līdz 17.00. Turpat pulksten 11.00 notiks pastmarku prezentācijas pasākums ar Latvijas Pasta, mākslinieces Lilijas Dineres un muzeja pārstāvju piedalīšanos.

Atzīmējot mākslinieka 135. jubileju 25. februārī, Latvijas Pasts sērijā “Izcilie latviešu mākslinieki” izdod Ansim Cīrulim (1883–1942) veltītu divu pastmarku bloku 25 000 eksemplāru tirāžā un īpašu aploksni 1000 eksemplāros. Katras pastmarkas nominālvērtība ir 0,50 eiro, un tā atbilst vienkāršas B klases vēstules nosūtīšanas izmaksām Latvijas teritorijā.

Mākslinieces Lilijas Dineres veidotā pastmarku bloka un aploksnes vizuālajā noformējumā izmantoti Anša Cīruļa darbu motīvi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja kolekcijām, izmantojot Lielās ģildes interjera un Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas materiālus. Starp tiem ir fragmenti no gleznas “Kāzas” (1930), vitrāžām “Kuģniecība” un “Celtniecība” (1937), kā arī elementi no madarojumiem – auduma apdrukas ar rokas spiedes palīdzību.

Ansis Cīrulis dzimis Majoros un bijis ievērojams Latvijas 20. gadsimta mākslinieks – grafiķis, gleznotājs un lietišķās mākslas meistars, kura daiļradei piemīt īpaša stilizācija un izteikta formu ritmika. Mākslinieks ir Latvijas valsts karoga standarta autors (1917). 1918. gadā Ansis Cīrulis radījis metu pirmajai Latvijas Republikas pastmarkai. Šogad Latvijas Pasts plāno izdot šīs pastmarkas reprodukciju.

Sērijas “Izcilie latviešu mākslinieki” pirmais pastmarku bloks tika izdots 2016. gadā par godu Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150. jubilejai, savukārt 2017. gadā pastmarku bloks bija veltīts Jānim Tīdemanim (1897–1964).

Nākamais filatēlijas izdevums gaidāms 9. martā.