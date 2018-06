Pirmdien, 2. jūlijā, pulksten 18.00, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā notiks Rasas Jansones priekšlasījums "Mūsu piena kundze", kas ir laikmetīgās mākslas izstādes "Glandula Mammae" tematiskais pasākums, portālu "Delfi" informē izstādes kuratore Jana Kukaine.

"Mūsu Piena Kundze" (Our Lady of Milk) ir katoļu baznīcas un mākslas vēsturē pieņemtais, bet mums mazāk zināmais Dievmātes apzīmējums. Lekciju lasīs māksliniece Rasa Jansone, kura savā mākslas praksē ir sistemātiski pētījusi dažādas mātišķības formas.

Rasa Jansone stāstīs par Rietumeiropas mākslas vēsturē (sevišķi glezniecībā un grafikā) iestrādāto Madonnas un zīdīšanas attēlošanas kanonu, ar to saistītām sievišķības konstrukcijām, to izmaiņām gadsimtu gaitā, aplūkos zīdītājas (wet nurse) fenomenu, kas ilgus gadsimtus bija klātesošs ģimeņu un publiskajā dzīvē, kā arī pievērsīsies sieviešu krūšu attēlojumam mūsdienu mākslā (tostarp ar piemēriem no Latvijas laikmetīgās mākslas). Kā mainās skatiens, ar kādu mēs uzlūkojam sievieti, kura zīda bērnu? Kā tas mainās, ja sieviete kategoriski atsakās zīdīt?

Lekcija ir bez maksas un noris laikmetīgās mākslas izstādes "Glandula Mammae" ietvaros (kuratore Jana Kukaine). Izstāde aplūkojama visu vasaru Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Atnākot uz lekciju, arī izstādi varēs aplūkot par brīvu.