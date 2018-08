Darbnīcā mākslinieki kopā ar jauniešiem pētīs, cik ļoti cilvēks un daba pilsētā ir saistīti, kā tie ietekmē viens otru, cik ļoti ir viens no otra atkarīgi. "Mēs kopā domāsim, aktīvi kustēsimies, sadarbosimies un fiziski piedzīvosim savstarpējās saistības sajūtu, mācīsimies mainīt skatīšanās un kustēšanās ieradumus tā, lai pierastā vide, kuru tik labi pazīstam, atklātos no jauna. Apzināsimies savu spēku ietekmēt situāciju un to, ko varam darīt, lai pilsēta kļūtu dabai un cilvēkam draudzīgāka," stāsta mākslinieki. Šīs idejas ir būtiskas arī Burānes, Fīlda un Ēriksona kopīgi veidotajā izrādē "Noktirne", kas tiks rādīta Starptautiskā jaunā teātra festivālā "Homo Novus" Rīgā 7.-9. septembrī.

Darbnīca notiks 21., 22. un 23. augustā no pulksten 13 līdz pulksten 17 Ķengaragā, Rīgas Centrālās bibliotēkas Daugavas filiālbibliotēkā Aviācijas ielā 15 un tās apkaimē. Dalība ir bezmaksas, darbnīca notiks latviešu un angļu valodā (angļu valodas zināšanas nav obligātas). Pieteikšanās līdz 17. augustam tiešsaistē. Sīkāka informācija LJTI mājas lapā. www.theatre.lv

Krista Burāne strādā teātrī, kino, fotogrāfijā. Viņas radošās prakses centrā ir dziļa interese par dzīvi un humānismu, sadarbības potenciālu, telpas un laika nogriežņa radīšana cieņpilnai sarunai. Gan individuāli, gan kopā ar režisoru Mārtiņu Eihi Krista Burāne jau vairākkārt ir pievērsusies dokumentālajam teātrim. 2014. gadā viņas lielformāta iestudējums Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonā tika iekļauts Rīgas – Eiropas Kultūras galvaspilsētas atklāšanas programmā, 2015. gadā festivālā "Homo Novus" lielu atsaucību guva izrāde "Lasītava", kurā skatītājs nonāca aci pret aci ar "aktieri" – cilvēku, kurš lasīja savu jaunībā rakstīto dienasgrāmatu, 2016. gadā Krista drosmīgi devās nezināmajā, veidojot izrādi "Robežas" Purvciema iedzīvotāju dzīvokļos, bet 2017. gadā – strādāja pie izrādes "Cietoksnis" Daugavgrīvas cietoksnī. Krista ir vairāku augsti novērtētu filmu autore, veidojusi videoklipu grupas "Instrumenti" dziesmai "Tu atvēri mani ar nazīti". Krista ir arī aktīva Rīgas koku aizstāvju grupas dalībniece.

Endijs Fīlds ir britu mākslinieks un rakstnieks, kurš veido interaktīvas nestandarta izrādes, aicinot pētīt mūsu attiecības ar vietu un cilvēkiem un palūkoties uz ikdienas rutīnu no dīvainas, dezorientējošas perspektīvas. Fīlds ir viens no kolektīva Forest Fringe dibinātājiem. Mākslinieka darbi ir izrādīti Londonā, Ņujorkā, Lisabonā, Melburnā, Seulā, Honkongā, Kairā un citur.

Ēriks Ēriksons ir zviedru dejotājs un horeogrāfs, kura interese par kustību radās, nodarbojoties ar breiku un cirku. Apguvis laikmetīgo deju P.A.R.T.S. skolā Briselē, Ēriks turpina strādāt Eiropā kā dejotājs, kā arī pasniedzējs Dejas augstskolā Kopenhāgenā. Ērika pirmais skatuves darbs "Vērpete", kas tapa kopā ar latviešu horeogrāfu Krišjāni Santu, 2015./2016. gadā saņēma Spēlmaņu nakts balvu.

Darbnīca ir daļa no Latvijas Jaunā teātra institūta projekta bērniem un jauniešiem "Iztēlojies 2068. gadu!", kas ir starptautiskā projekta "Imagine 2020: art, ecology and possible futures" aktivitāte.