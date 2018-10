Balstoties uz statistikas datiem par Rīgas iedzīvotāju vecumu, nacionalitāti un apkaimi, uz visu festivālu laiku Kaņepes Kultūras centra dārzā katra no izvietotajām simts lampām reprezentēs vienu Rīgas iedzīvotāju.

"Instalācijas "Gaismas dārzs" katra lampa būs unikāla un simbolizēs mazus pieminekļus, kas svin mūsu sabiedrības veidošanu un labklājību. To krāsas, formas un materiālu daudzveidība sniedz mums iespēju vienā instalācijā aplūkot tik dažādās Rīgas sabiedrības šķautnes. Mūsu galvenais mērķis ir vizualizēt pulcēšanās spēku un spēju radīt saikni starp cilvēkiem, radot gaismas instalāciju, kas krāšņos vienu no iecienītākajiem Rīgas dārziem visu "Staro Rīga" festivāla laiku," skaidro projekta vadītāja Kristīne Liniņa.

No uzstādīšanas brīža līdz festivāla "Staro Rīga" izskaņai, instalācija būs daļa no Kaņepes Kultūras centra dārza un tiks izgaismota līdz ar tumsas iestāšanos. Interesenti un iedzīvotāji varēs sekot līdzi ziedotajām lampām un to īpašnieku stāstiem, lietojot mirkļbirku #kkcgaismasdarzs. Lampu ziedošanai var pieteikt šeit

Aplūkojot 2018. gada statistikas datus par Rīgas iedzīvotāju vecumu, apkaimēs dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un nacionalitāti, katra ziedotā lampa pārstāvēs vienu Rīgas iedzīvotāju. Tā, piemēram, Purvciema apkaimi pārstāvēs deviņas lampas, Centra – septiņas, savukārt vislielākā pārstāvētā vecuma grupa būs iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 60 gadiem. Statistikas dati tika iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes publiskotās informācijas.

Kaņepes Kultūras centrs darbojas kopš 2012. gada, tā mērķis ir nodrošināt regulāru un augstvērtīgu kultūras notikumu norisi un pieejamību plašai auditorijai, kā arī veicināt jaunu un radošu ideju realizāciju. Centra rīkotajiem pasākumiem ir iespējams sekot sociālās tīklošanas vietnēs un mājaslapā Kanepes.lv.