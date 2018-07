Trešdien, 4. jūlijā, no pulksten 19.00 līdz 22.00, Kaņepes Kultūras centrā (KKC) notiks muzikāls dzejas pasākums, kurā piedalīsies dzejnieki un mūziķi no Krievijas un Latvijas, kuriem svarīga ir pilsoniskā aktivitāte un vārda brīvība – Roma Gonza un grupa "Etoeto" (Pēterburga), Irina Volinska (Barto) un Marija Ļubičeva (Pēterburga), Inga Gaile un Māris Butlers (Rīga), portālu "Delfi" informē KKC pārstāvji.

Dzejas pasākuma mērķis ir pievērst uzmanību brīvības trauslumam un atgādināt, ka vārda brīvība ir viena no būtiskākajām cilvēktiesībām. "Ir pagājuši 25 gadi kopš neatkarības atgūšanas un mēs vēl joprojām neesam iemācījušies, ka brīvība ir pati svarīgākā vērtība. Tikai pēc tam nāk tādas vērtības kā, piemēram, etniskā identitāte un drošība. Bez brīvības tas viss nav iespējams," uzsver viens no pasākuma organizatoriem Deniss Hanovs.

"Mani nepamet sajūta, ka mēs atrodamies ļoti trauksmainā laikā, starpkaru laikā, taču, dzīvojot šajā posmā, mēs to nemaz neredzam. Mēs neredzam, kā nemanāmi, klusi mums brīvība tiek atņemta. Taču nav jēgas meklēt ārējos ienaidniekus, jo tie esam mēs paši, kas brīvību vienkārši atdodam, neprotestējot, nepaužot nepiekrišanu, jo baidāmies to darīt. Runa nav par "kādu režīmu", kas kaut ko ir atņēmis. Runa ir par to, ka mēs vairs nepievēršam brīvībai tādu uzmanību, kā to darījām 80. gados. Toreiz par brīvību varēja "iesēdināt", varēja spīdzināt, varēja pazemot. Brīvība nav tikai iespēja izrauties no mājām un iedzert aliņu, jo "mēs esam pieauguši", brīvība ir tā, kas ļauj mums visiem sēdēt, kur mēs gribam, ar ko mēs gribam, kad mēs gribam; un tas var pazust," klāsta Hanovs.

Pasākuma organizatori uzsver, ka vārda un pulcēšanās brīvība ir vienas no svarīgākajām cilvēktiesībām, un ir būtiski to atcerēties ikdienā. Krievijā jau šobrīd grūti runāt par mediju brīvību, arī Latvijā cilvēki nereti izvēlas paklusēt, nevis paust savu viedokli. Dzeja un mūzika ir viens no vārda brīvības izpausmes veidiem, ja sabiedrība vēlas būt vesela, un ir svarīgi mākslinieku teiktajā ieklausīties.

Dzejnieka Romas Gonzas un multiinstrumentālista Dima "Etoeto" projekts apvieno dzeju, elektronisko mūziku un dzīvo ģitāru. Viņu skanējums ir raksturojams ar melodeklamācijas elementiem, indi-elektroniku, abstrakto hiphopu, alternatīvo roku, electroclash, Austrumu mūziku un citiem eksperimentiem. Paši puiši joka pēc sauc sevi par "candyground".

Roma Gonza ir dzejnieks, krājuma "Nav laiks varoņiem" autors, viens no dzejnieku grupējuma "Voļnostj" ("Brīvība") dibinātājiem. Regulāri sadarbojas ar vairākām mūziķu grupām, tādām kā "Порт (812)", "Барто", "АлоэВера", "Враги" un "36и7". Vairāku poētisko turneju dalībnieks, ieskaitot dzejas festivālus un lekcijas Berlīnē un Rīgā.

Irina Volinska ir dzejniece un teātra zinātniece. Teātra "Синий Сарафан" aktrise un dzejas krājuma "No akas dibena" līdzautore kopā ar Tatjanu Bogatirevu. Marija Ļubičeva spēlē grupā "Барто". Abas mākslinieces piedāvās dzejas un mūzikas programmu "Tumšsievišķaigais". Klausītājus gaidīs dzeja, ambient un dekadance.

Dzejniece Inga Gaile un Māra Butlera brīvformas mūzikas projekts "dubna". Šī projekta mūzika papildina teksta telpu līdzīgi, kā sociāli motīvi disharmonizē Ingas Gailes dzejas ainavu. Uzstāšanās, kas var satraukt un kaitināt, vienlaikus, paplašinot laiktelpu un piedāvājot cilvēcisku mierinājumu.

Pateicoties Gētes institūta Latvijā atbalstam, ieeja pasākumā ir bez maksas.