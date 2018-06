18. gadsimta ķīniešu vāze, kas nejauši tikusi uzieta kādas mājas bēniņos Francijā, "Sotheby's" izsolē Parīzē pārdota par 16,2 miljoniem eiro, ziņo aģentūra "Reuters".

Galīgā vāzes cena ir vairāk nekā 20 reižu lielāka par sākotnēji lēsto – 500 līdz 700 tūkstošiem eiro. Tā tikusi uzieta kādas mājas bēniņos, kad ģimene šķirojusi mantojumu.

"Pārdevēja ar vilcienu, metro un kājām nogādāja to "Sotheby's" birojā un ienesa manā birojā, ieliktu kurpju kastē, kas bija ietīta avīzē," atklāj izsoļu nama Āzijas mākslas eksperts Olivjē Valmē. "Kad viņa nolika kasti uz mana galda, un mēs to atvērām, bijām satriekti no tās skaistuma."

30 centimetrus augstā kolbas formas vāze ir filigrāni izkrāsota zaļos, zilos, dzeltenos un violetos toņos. To raksturo kā īpaši labi saglabājušos porcelāna trauku, kas radīts Cjinu dinastijas imperatoram. Uz vāzes atveidoti briedis, putni un citi dzīvnieki mežā, bet tās kakliņu rotā zelta gleznojums. Uz vāzes ir arī imperatora Cjaņluna zīme, kurš valdīja Ķīnā no 1736. līdz 1796. gadam.

"Mēs zinājām, ka tai ir kāda vērtība, taču neiedomājāmies neko tādu, nemaz nerunājot par to, ka vāze ir no Cjinu dinastijas," atklāj "Sotheby's" pārstāve.