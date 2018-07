Starptautiskais Laikmetīgās dejas festivāls "Vides deja", kas šogad no 5. līdz 11. augustam notiek jau astoto gadu, turpinoties Rēzeknes novada Lūznavas muižā un tās apkārtnē, izziņo festivāla programmu, kurā līdzās dejas filmu vakariem, nodarbībām, meistarklasēm, latviešu un laikmetīgās dejas vakaram un vairākām dejas izrādēm, varēs skatīt vides dejas performanču pirmizrādes, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāve Daira Knipše.

Šī gada festivāla "Vides deja" iestudējumus veidos Rūta Ronja Pakalne – latviešu dejotāja, horeogrāfe un filmu režisore, kas pašlaik dzīvo Igaunijā un ir viena no diviem latviešiem, kas absolvējusi prestižo Laikmetīgās dejas horeogrāfijas skolu P.A.R.T.S. Beļģijā. Kino un dejas māksliniece, horeogrāfe Marija Ri Shirotsuki ieguvusi maģistra grādu kinorežijas specializācijā Sanktpēterburgas Valsts Kino un TV universitātē. Ri ir gan piedalījusies, gan vadījusi īsfilmu un performanču projektus kā režisore, scenāriju autore, horeogrāfe un izpildītāja. Video mākslinieks Mārtiņš Līdaks ir multimediju speciālists perfomanču grupā "White Knights", viņa būtiskākie darbības virzieni ir video projekcijas izrādēm, video dejas un ēnu dejas. Mūsdienu, hip-hop un laikmetīgās dejas dejotājs un horeogrāfs Guntis Spridzāns – "Spēlmaņu nakts" gada balvas laureāts par 2007.gada labāko kustību režiju, Latvijas dejas balvas žūrijas loceklis kategorijā "Mūsdienu deja". Eva Kronberga – pieredzējusi dejotāja un horeogrāfe, kas guvusi pieredzi arī CEEC China vasaras nometnē, kā arī piedalījusies gan starptautiskos, gan Latvijas laikmetīgās dejas projektos, tostarp festivālā "Laiks Dejot 2018". Festivāla performances iestudēs arī horeogrāfs László Fülöp no Ungārijas, kas būs arī festivāla viesizrādes "Your Mother at My Door" mākslinieks, kā arī pati Lilija Lipora – horeogrāfe, dejas pedagoģe un dejotāja, Starptautiskā Laikmetīgās dejas festivāla "Vides Deja" dibinātāja un organizatore.

Festivāla programma:*

8. augustā festivāla publisko programmu pulksten 19.00 atklās pašmāju dejas izrāde "Manu acu tulkojums", kam pulksten 20.00 sekos dejas izrāde "Connext" – Igaunijā rezidējošas latviešu horeogrāfes Rūtas Ronjas Pakalnes un igauņu horeogrāfes Lauras Kvelsteinas sadarbības projekts, kopā ar meksikāņu skaņas mākslinieku Israel Bañuelos. Vakara programmu pulksten 21.00 noslēgs dejas izrāde "Faux Pas" ("Piezīme nevietā") – laikmetīgās dejas un cirka simbioze, kurā savijas trauslas metaforas par divu cilvēku privāto, citiem neredzamo attiecību pusi, kavējoties atmiņās par to, kas reiz ir bijis. Izrādes izpildītāji izmanto Sīra ratu, kas kļūst par jaunu līdzekli stāsta un iztēles rosināšanai.

9.augustā no pulksten 13.00 līdz 16.00 festivāla programmu atklās dejas filmas – režisora Olivjē Asaja "Eldorado" (Francija, 2007) un Brigites Krāmeres "Saša Valca. Portrets". Pulksten 19.00 jebkurš interesents aicināts piedalīties latviešu dejas un laikmetīgās dejas eksperimentā – Danču vakarā, kuru vadīs Edgars un Lilija Lipori. Noslēdzot vakara programmu, plkst.21.00 Latvijas Kultūras akadēmijas II kursa bakalauru programmas "Laikmetīgās dejas mākslas" apakšprogrammas dejotāji piedāvās laikmetīgās dejas izrādi "Vaigs pie vaiga" ("CheekToCheek") Olgas Žitluhinas un Ramonas Galkinas horeogrāfijā. Laikmetīgās dejas izrāde veidota pēc nozīmīga spāņu izcelsmes rakstnieka, dzejnieka un dramaturga Federiko Garsija Lorka lugas "Bernardas Albas māja" (La casa de Bernarda Alba) motīviem. Izrādē piedalās 15 topošie dejas mākslinieki, analizējot un pētot sievietes lomu sabiedrībā gan lugas varoņu laikā, gan mūsdienās.

10. augustā no pulksten 11.00 līdz 14.00 Lūznavas muižas Sarkanajā zālē būs iespēja atkārtoti noskatīties dejas filmas Brigites Krāmeres "Saša Valca. Portrets" un Olivjē Asaja "Eldorado". Savukārt pulksten 14.00 visi aicināti pulcēties pie Lūznavas muižas, lai dotos baudīt festivāla nedēļas ietvaros radītās vides dejas performanču pirmizrādes. Šī gada festivāla "Vides deja" noslēgumā pulksten 21.00 visi aicināti noskatīties ungāru viesmākslinieku dejas izrādi "Your Mother At My Door" ("Tava māte pie manām durvīm"). Duets – László Fülöp un Emese Cuhorka izrādē izdejo šķietami bezjēdzīgo laiku, kas rodas no ikdienas sajūtām un situācijām. Abi izpildītāji tika nominēti Rūdolfa Labana Balvai 2016. gadā un iekļuva "Aerowaves Twenty17's" atlasē.

Pašu ērtībai skatītāji aicināti uz pasākumiem ņemt līdzi piknika sedziņas, uz kurām sēdēt, kā arī, zvanot uz Lūznavas muižu, Rēzeknes novada Tūrisma un informācijas centru 28686863, 63161616, ir iespēja rezervēt Lūznavas muižas apkārtnē telts vietu.

Vairāk informācija par festivālu "Vides deja" mājaslapā www.videsdeja.lv un Lūznavas muižas mājaslapā www.luznavasmuiza.lv.

Festivāla publiskā programma ikvienam interesentam pieejama bez maksas.

* Organizatori patur tiesības veikt korekcijas festivāla programmā.