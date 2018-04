3. maijā, kad tiks svinēta dzejnieka un domātāja Imanta Ziedoņa 85 gadu jubileju, Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" apbalvojuma " Laiks Ziedonim " cildināšanas ceremonijā jau piekto gadu tiks sveikts kāds no Latvijas jauniešiem kategorijā "Rabarbers". Uz laureāta titulu pretendē pieci jauniešu iedvesmotāji: Agnese Kramēna no Rīgas, Dina Liepa no Liepājas, jauniešu fonds "Upe" no Rīgas, Kristaps Kravalis no Rīgas un Iveta Jermolajeva no Cēsīm. Laureāts saņems tēlnieces Olgas Šilovas darināto statueti un naudas balvu 3000 eiro apmērā.