Imanta Ziedoņa fonda dibinātāju un vizionāru sanāksmē noskaidroti apbalvojuma " Laiks Ziedonim 2018" nominanti kategorijā par dzīvi literatūrā "Bize". Uz laureāta titulu pretendē seši stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem un arī Lietuvas: Aija Kaminska un Ārija Klēvere no Ventspils, Liesma Lagzdiņa no Kuldīgas, Jāzeps Jermacāns no Baltinavas, Inga Tapiņa no Rucavas un Miķelis Balčus no Sventājas. Laureāts tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta Ziedoņa 85. dzimšanas dienā, kas notiks Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars". Laureāts saņems tēlnieces Olgas Šilovas darināto statueti un naudas balvu 3000 eiro apmērā.