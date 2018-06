No 17. aprīļa līdz 20. maijam Latvijas Dizaina gada balvas (LDGB) 2018 20 finālistu darbu izstādi Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) apmeklēja vairāk nekā pieci tūkstoši apmeklētāju, un par izstādes skatītāju favorītu tika atzīts darbs – soma automātiskās infūzijas sistēmas pārnēsāšanai "Spēka pele", portālu "Delfi" informē LDGB rīkotāji.

Izstāde tālāk devusies uz Liepāju, kur gandrīz mēnesi, līdz 4. jūlijam, LDGB finālistu darbi būs apskatāma Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars".

LDGB ietvaros Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā mēneša garumā bija apskatāma 20 finālistu darbu izstāde, kā arī organizēti vairāki tematiski pasākumi – Dizaina pastaigas un Sarunas muzejā, kopā pulcējot 5296 apmeklētājus. Katram apmeklētājam bija iespēja balsot arī par savu favorītu un apkopojot rezultātus par skatītāju simpātiju tika atzīti dizaina darbi ar sociālu vērtību – Soma automātiskās infūzijas sistēmas pārnēsāšanai "Spēka pele", otrajā vietā ar 439 muzeja apmeklētāj balsīm ierindojās medicīniska palīgierīce "Palīgierīce rāpošanai "Solis pa solim", bet trešais populārākais dizaina darbs ar 232 balsīm bija koka Sup dēlis "GG SUP Race 12" un koka Sup airis "GG SUP EO 1.0".

Latvijas Dizaina gada balvas 2018 20 finālistu darba izstāde no 11. jūnija ir apskatāma Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars". Arī tur izstādes apmeklētājiem būs iespēja balsot par savu favorītu, kā arī piedalīties LDGB galvenā partnera "Accenture" organizētajā digitālajā darbnīcā. No jūlija sākuma LDGB finālistu lielformāta brīvdabas izstāde būs apskatāma laukumā pie t/c "Origo".

Latvijas Dizaina gada balvas 2018 uzvarētājs svinīgā ceremonijā mākslas centrā "Zuzeum" tika noskaidrots 12. aprīlī. Pirmo vietu ieguva "RIGA IFF vizuālā komunikācija un vides objekti", autors: "Associates, Partners et Sons", otro – elektroiekārtas "Mass Portal industriālā dizaina valoda" un "Mass Portal plastikāta auklas žāvētājs FD1", autors: SIA "Mass Portal", savukārt trešajā vietā ierindojās mājaslapa www.liepaja.lv - Liepājas pašvaldības mājaslapa, autors: SIA "Wrong Digital". Galvenās balvas ieguvējs no Kultūras ministrijas saņems finansiālu atbalstu 2000 eiro vērtībā Latvijas dizaina starptautiskajam mārketingam. Balvas galvenā partnera – IT uzņēmuma "Accenture" specbalvu "Digitālais bizness" ieguva mājaslapa "CSDD.lv mājas lapa", autors: "Wrong Digital".

Latvijas Dizaina gada balvai 2018 iesniegtos 127 darbus izvērtēja industrijas profesionāļu komanda septiņu ekspertu sastāvā: žūrijas priekšsēdētājs, pasaulē vadošās muzeju ekspozīcijas dizaina aģentūras "Ralph Appelbaum Associates" (RAA) Berlīnes biroja direktors, izstāžu dizaina un muzeju plānošanas eksperts Timotijs V. Ventimiglija (Timothy W. Ventimiglia), ilggadējais "G-Star RAW" radošais direktors un dizaineris, stratēģiju dizaina un interjera dizaina eksperts Pīters Kūls (Pieter Kool), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu centra vadītāja, arhitekte, žurnāliste, grāmatu autore un izstāžu kuratore Ieva Zībārte, zīmola "Madara Cosmetics" līdzdibinātāja, Latvijā pazīstamu zīmolu identitātes autore, grafikas dizainere, un pasniedzēja Liene Drāzniece, mākslas teorētiķis un kurators Kaspars Vanags, "Accenture Latvia" Digitālo pakalpojumu dizaina nodaļas vadītājs Kaspars Auzarējs–Auzers, kā arī starptautisku atzinību guvušais, Amsterdamā dzīvojošais produktu dizainers no Latvijas Germans Ermičs.

"Latvijas Dizaina gada balvas" iniciators ir Latvijas Kultūras ministrija, organizē dizaina birojs "H2E" sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju.