Latvijas simtgades svinēšanas festivāls "Latvijas goda aplis" šajā nedēļas nogalē – 21. aprīlī – aicina uz Mākslas dienām un tās ietvaros notiekošu talku Inčukalna novadā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Mākslas dienas Inčukalnā sāksies pulksten 12.00 ar sakopšanas talku Annas Ludiņas Mākslinieku dārzā, kur līdz pat pulksten 17.00 ar savu grābekli, zāģi vai zaru šķērēm un darba cimdiem aicināts pievienoties ikviens. Pasākuma laikā dārza mantiniece un Goda saimniece Dzintra Preisa iepazīstinās ar dārza koku stādītāju jeb attiecīgi dažādu mākslinieku grāmatas kopiju, kas ļaus uz vietas uzzīmēt dārza vēsturisko plānu.

Anna Ludiņa-Pabiana bija Latvijas Nacionālās operas soliste, kura atstājusi mantojumā Mākslinieku dārzu Inčukalna novada "Līgotnēs". To stādījuši izcili mūsu tautas mākslinieki, mūziķi un aktieri. Attiecīgi šāds dārzs ir vienīgais Latvijā, un Annas Ludiņas-Pabianas vēlēšanās bija, lai tas aug cauri gadsimtiem un sargā savu stādītāju piemiņu.

Kādreiz ļoti populārā restorāna "Sēnīte" pavāres Margrieta Berķe un Lilita Joņina, kura arī ir māksliniece, talciniekus cienās ar turpat uz vietas pagatavotu zupu. Kulturāli rosīgāku darbību veicinās arī opermūzikas ierakstu atskaņošana talkas laikā. Veiklākai novadnieku nokļūšanai uz un no tās kursēs autobuss. Turpceļā tas dosies pulksten 11.45 no Vangažu vidusskolas un pulksten 12.15 no Inčukalna pamatskolas, bet atpakaļceļā – pulksten 15.00 un pulksten 17.00.

Vēl pulksten 14.00, iestādot dārzā jaunu liepas kociņu, tiks publiski atklāta akcija "Goda liepa", kas veltīta visām Latvijas mātēm valsts jubilejā. Festivāls "Latvijas goda aplis" uzsācis šo akciju, sagaidot Mātes dienu un aicinot ikvienu iestādīt liepu sev tuvā vietā, tādējādi godinot savu mammu. Kociņu stādītāji arī aicināti kopā ar to nofotografēties un ievietot attēlu savā "Facebook", "Twitter" vai "Instagram" profilā, norādot tēmturi #GodaLiepa un savu lokāciju. Fotogrāfiju iespējams atsūtīt arī uz e-pastu info@staro100.lv. Pēc Mātes dienas, kas šogad tiks svinēta 13. maijā, festivāla "Latvijas goda aplis" mājaslapā godaaplis.lv tiks publicēta "Goda liepas" fotogalerija.

No pulksten 15.00 līdz pulksten 18.00 notiks arī radošās darbnīcas pie Inčukalna novada māksliniekiem – stikla vitrāžu un foto darbnīca pie Zigurda un Ritas Bormaņiem mājās "Varavīksnes", kas atrodas Krustiņos (mobilā tālruņa numurs papildjautājumiem 29171607), un gleznošanas studija pie Daces Saulītes, kā arī amatnieku darbnīca pie Modra Baloža Atpūtas ielā 8, Inčukalnā (29561968).

Pulksten 19.00 Inčukalna tautas namā, Atmodas ielā 1a, tiks atklāta Mākslas dienu vernisāža. Tajā būs apskatāma Inčukalna Mākslinieku kopas izstāde "Tautasdziesma", kurai dažādās tehnikās darbus iesnieguši 22 mākslinieki, un jauniešu un pieaugušo jaunrades konkursa "Vainags" darbu izstāde, kā arī notiks tās labāko autoru apbalvošana. Neklātienē kā Goda saimnieks tiks godināts Inčukalna Mākslinieku kopās vadītājs kopš tās pirmsākumiem Jānis Zvirbulis. Uzstāsies arī Inčukalna novada jauktais koris "Mežābele" un pūtēju orķestris. Pūtēju orķestra grupa dienas laikā uzstāsies arī citās Mākslas dienu norises vietās un pa ceļam uz tām.

Pulksten 20.40 notiks tikšanās Vecajos kapos pie pieminekļa Raganas kaujās kritušajiem, pieminot un godinot tā autoru – tēlnieku Kārli Zāli, kurš savas dzīves pēdējos gadus pavadīja Inčukalnā. Tiks lasītas Ziedones Sērmūkšas atmiņas par mākslinieka dzīvi Inčukalnā un Pēteris Korsaks stāstīs par pieminekļa atjaunošanu 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigās.

Pēc tam pulksten 21.15 būs apskatāms interaktīvs koku izgaismojums Inčukalna Aleksandra parkā. Ar speciālas konsoles palīdzību ikvienam būs iespēja iejusties gaismu režisora ādā. Šis būs aizsākums pastāvīgai interaktīvajai gaismu ekspozīcijai Inčukalnā. Visbeidzot pulksten 22.15 visi aicināti uz pasākumu "Bohēma Inčukalnā", kas notiks Medību pilī jeb "Kārļzemniekos", Krustiņu ciemā. Pasākumu vadīs Ģirts Sils un tajā muzicēs Jurijs Kaspers. Pamatdoma ir iedziļināties Inčukalna mākslas dzīves vēsturē, ko līdzēs izdarīt arī vēsturiskas kino hronikas. Uz Mākslas dienu nobeiguma svinībām ikviens aicināts ierasties pēc savas izpratnes bohēmai atbilstošā tērpā, līdzi ņemot našķu groziņu un brīvības sajūtu. Labu laikapstākļu gadījumā iecerēts arī nakts gājiens uz netālu esošo Inčukalna Velnalu.

Pasākumu rīko biedrība "Staro 100" sadarbībā ar Inčukalna novada pašvaldību. Plašāka informācija atrodama festivāla "Latvijas goda aplis" mājas lapā godaaplis.lv. Nākamais pasākums notiks 28. aprīlī Smiltenes novadā.