Latvijas simtgades svinēšanas festivāls "Latvijas Goda aplis" šajā nedēļas nogalē piedalīsies Lieldienu svinībās jeb Šūpoļu festivālā Siguldas novadā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Lieldienu laikā, no 31. marta līdz 2. aprīlim, Siguldā jau trešo gadu notiks Latvijā vienīgais Šūpoļu festivāls. Īpaši šim notikumam tiks radītas 100 unikālas šūpoles, kas būs izvietotas aptuveni trīs kilometru garā pastaigu maršrutā. Šūpoles radīs Latvijas Nacionālā teātra kolektīvs, "Jauno Jāņu orķestra" mūziķi un citas sabiedrībā zināmas personības.

Atsevišķi Šūpoļu festivāla objekti atradīsies arī citās vietās Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Īpašā šūpoļu ceļa karte būs pieejama Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, Ausekļa ielā 6, kā arī Siguldas mobilajā lietotnē.

Šūpoļu festivālā "Latvijas Goda aplis" aicinās uz "Māras istabu", lai Svētku laukumā notiekošajā amatnieku tirgū ikviens varētu iepazīt Siguldas novada ražotāju piedāvājumu. Galvenā svētku atzīmēšana notiks tieši pilsētas Svētku laukumā 1. aprīlī no pulksten 9.00 līdz pulksten 16.00. Visi pilsētnieki un tās viesi aicināti piedalīties Latvijas kartes likšanas čempionātā "Cik labi tu pazīsti Latviju?", kā arī pārbaudīt savas zināšanas par mūsu valsti viktorīnā. Festivāla informācijas stendā būs iespēja uzaicināt savus tuvos cilvēkus kopā svinēt Latvijas simtgadi, nosūtot īpašu pastkarti. Svinot Siguldā Lieldienas, būs iespēja arī kopā izzināt un atcerēties ar pavasari un tā lielākajiem svētkiem saistītos ticējumus un paražas.

Pulksten 11.00 gadatirgus apmeklētājus sveiks šā pasākuma Goda saimniece – folkloras kopas "Senleja" vadītāja Anda Skuja. Kopā ar Rīgas Danču klubu tiks izdziedātas un izdejotas skanīgākās pavasara dziesmas, izspēlētas Lieldienu rotaļas un gatavots pantāgs. Tas ir tradicionāls Ūsiņa dienas ēdiens, kas simboliski ataino sauli, tādēļ to bieži gatavo arī Lieldienās.

Šūpoļu festivāls gan tiks atklāts jau dienu iepriekš, 31. martā, ar Zaķu skrējienu. Tā starts tiks dots pulksten 13.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.

Festivāls "Latvijas Goda aplis" ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām un aicinot pievienoties ikvienu interesentu un pašmāju kultūras cienītāju. Festivāls turpināsies līdz pat šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā "Staro Rīga". Attiecīgi arī "Latvijas Goda apļa" pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu "Latvijas Goda aplis" rīko biedrība "Staro 100" sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas valsts simtgades biroju. Festivāla rīkošanu līdzfinansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.