No 23. līdz 25. februārim "Latvijas Grāmatu izstādē 2018" Ķīpsalā darbosies Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) grāmatu maiņas punkts, portālu "Delfi" informē RCB pārstāvji.

Ikviens izstādes apmeklētājs varēs atnest līdzi jau izlasītās grāmatas un bez maksas apmainīt pret citām, vēl nelasītām. Rīkotāji lūdz nenest makulatūru jeb morāli un fiziski nolietotas grāmatas, bet gan tādas, ko ikviens gribētu iemainīt un nest uz mājām.

Maiņas punkts darbosies: 23. februārī no pulksten 10.00 līdz 18.00; 24. februārī no pulksten 10.00 līdz 18.00 un 15. februārī no pulksten 10.00 līdz 17.00.

Šogad Rīgas Centrālā bibliotēka kā maiņas sākumkapitālu piedāvās vairāk nekā 4000 grāmatu no lasītāju dāvinājumiem un bibliotēkas dubletiem. Tās būs bērnu grāmatas, daiļliteratūra un dažādām nozarēm veltītas grāmatas latviešu valodā un citās valodās.

Mainīties palīdzēs profesionāli Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāri.

"Latvijas Grāmatu izstādi" rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT1 sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju. Grāmatu maiņas punkts Ķīpsalā tiek organizēts jau kopš 2009. gada, un katru gadu uz jaunām mājām tiek aiznesti daudzi tūkstoši grāmatu.