Aploksne "Anta Klints – 125" izdota 1000 eksemplāru tirāžā – uz tās redzams aktrises portrets un Latvijas Nacionālā teātra ēka, uz kuras skatuves aktrise radījusi spilgtus tēlus. Aploksnes un īpašā zīmoga autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.

Izcilā latviešu aktrise Anta Klints, īstajā vārdā Anna Emīlija Jekste, dzimusi 1893. gada 1. oktobrī Liepājā, kur apmeklējusi nodarbības aktiermeistarībā un dziedāšanā.

Aktrises karjeru Anta Klints sākusi 1912. gadā Liepājas teātrī "Liepas", no 1913. līdz 1915. gadam spēlējusi Liepājas Latviešu teātrī, bet no 1916. gada trīs gadus – Jaunajā Pēterpils Latviešu teātrī. No 1919. līdz 1970. gadam, ar pārtraukumu 1921.– 1924. gadā, kad spēlējusi Dailes teātrī, bijusi Latvijas Nacionālā teātra aktrise. Aktrise uz teātra skatuves atveidoja komiskas, satīriskas, dramatiskas un traģiskas lomas, radīja spilgtus tēlus arī filmās un plašu popularitāti iemantoja bērniem paredzētos radioraidījumos.