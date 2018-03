Māksliniece stāstīs par savu praksi, izceļot savu darbu "Atsedzot ziemeļvalstu rasu zinātni" (Unfolding Nordic Race Science) Zviedru vēstures muzejā Stokholmā. Šo pētniecisko darbu kopā ar arheologu Fredriku Svanbergu viņa veica 2016. – 2017. gadā, sekojot rasu zinātnes attīstībai ziemeļvalstīs no 1850. līdz 1945 gadam, tādējādi vēršot uzmanību ziemeļvalstīs līdz šim maz pētītu jautājumu lokam, kā arī radot jaunu instalāciju muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. Līdz pat 1970. gadam minētajā muzejā bija apskatāms cilvēku klasifikācijas modelis, kas vēsturiski licis pamatus idejām par āriešu rases pārākumu un bija arī nacisma pamatā. Lekcijā tiks aplūkota gan vēsturisku personību – konkrētu zinātnieku loma un iesaiste rasu zinātnē, kā arī jautājums, kā ar mākslinieciskām praksēm mūsdienās iespējams runāt par sarežģītiem vēsturiskiem jautājumiem un kā tie atbalsojas mūsdienās.

Minna Henriksone (1976) dzīvo un strādā Helsinkos, un viņas darbi bieži vien top sadarbībā ar citiem māksliniekiem, pētniekiem un pievēršas tādām tēmām kā feminisms, kreisums un cīņa pret rasismu. Starp viņas pētniecības tēmām ir svastikas simbola lietojums un vēsture Somijā, Henriksone ir arī grāmatas Art Workers – Material Conditions and Labour Struggles in Contemporary Art Practice redaktore. Piedalījusies daudzās starptautiskās solo un grupu izstādēs, to skaitā MOMENTUM biennālē (2015), izstādēs SALT galerijā Stambulā (2015), un "de Appel" mākslas centrā Amsterdamā (2016). 2017. gadā māksliniece apbalvota ar "Anni and Heinrich Sussmann Award" par darbu, kas vērsts uz centieniem stiprināt demokrātiju un antifašismu.

"LLMC Vakarskola" ir sarunu, lekciju, diskusiju un lasīšanas darbnīcu ciklu, kas veltīts aktuāliem laikmetīgās mākslas jautājumiem, kā arī nesenās pagātnes izzināšanai, tostarp sociālo, politisko un ideoloģisko kontekstu lomai kultūrā. Cikla ietvaros notiks starptautiski zināmu mākslinieku, kuratoru un kritiķu vieslekcijas par eksperimentālām radošajām praksēm, kā arī Latvijas pētnieku diskusijas un lasījumi par nacionālā un internacionālā attiecībām mākslā un kultūrā, un dažādiem sociālisma un postsociālisma vēstures jautājumiem.

"LLMC Vakarskola" notiek Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā Alberta ielā 13, un tās notikumi ir bezmaksas.