Otrdien, 18. septembrī, Londonas Dizaina biennāles 2018 programmā Kurtolda Mākslas institūtā norisināsies Latvijas diena, pulcējot vadošos nozares pārstāvjus, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāvji.

Londonas Dizaina festivāla Latvijas dienā uz aktīvu viedokļu apmaiņu prestižajā Kurtolda Mākslas institūtā (The Courtauld Institute of Art, Strand, London WC2R 0RN) uzaicināti pazīstami radošo industriju, dizaina un sociālantropoloģijas jomu eksperti no Latvijas un Lielbritānijas. Publiskās diskusijas mērķis ir rosināt domāt par sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu dizainu, Latvijas ekosistēmu, sabiedrības iesaisti un prasmi apvienot dažādu kultūru pieredzi.

Pasākumā atklāšanas uzrunas teiks Londonas Dizaina biennāles (London Design Biennale, LDB) izpilddirektors Sumantro Gouzs (Sumantro Ghose), Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (AK) Baiba Braže, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols.

Sarunā piedalīsies Londonas Dizaina biennāles 2018 laureāts un godalgotās instalācijas "Matter to Matter" autors, dizainers Artūrs Analts, kuratore, populāru grāmatu autore par urbānisma un dizaina jautājumiem PhD Lūcija Balivante (Lucy Bullivant, www.urbanista.org, Lielbritānija), sociālantropologs Dr. Viesturs Celmiņš (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija), Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietniece, "Dabas koncertzāles" projekta idejas autore un vadītāja Dr. sc. ing. Silvija Nora Kalniņš (Latvija). Diskusiju moderēs LDB mākslinieciskais direktors, Viktorijas un Alberta muzeja Dizaina, arhitektūras un digitālās mākslas nodaļas vadītājs Dr. Kristofers Tērners (Christopher Turner).

Pasākuma gaitā tiks izmantots latviešu dizaina paraugs "Catchbox". Zīmola pārstāve Lelde Dalmane stāsta: ""Catchbox" ir pasaulē pirmais mētājamais mikrofons, kas paredzēts auditorijas iesaistei. Mēs ticam cilvēku savstarpējajai komunikācijai un vēlamies to uzlabot. Tāpēc esam radījuši mikrofonu, ko var vienkārši uzstādīt, lietot un pats svarīgakais – mest. Mikrofonu, kas cilvēkiem ļauj vieglāk, drošāk un ērtāk izteikties. Mikrofonu, kas studentiem un skolēniem ļauj ātrāk uzdot jautajumus. Mikrofonu, kas korporatīvajā vidē lauž ledu un uzlabo darbinieku mijiedarbību."

Jau ziņots, ka pirms LDB 2018 ekspozīcijas tika atvērtas apmeklētājiem 4. septembrī, tās vērtēja autoritatīva starptautiska žūrija – MoMA Arhitektūras un dizaina nodaļas vecākā kuratore Paola Antonelli (Paola Antonelli), kurators Džeimss Lingvuds (James Lingwood), Somerseta nama (Somerset House) direktors Džonatans Rekijs (Jonathan Reekie), kuratore un žurnāliste Andelija Borgesa (Andelia Borges), Karaliskās Mākslas koledžas dizaina profesors Džeremijs Maiersons (Jeremy Myerson), kuratore Ana Elena Maleta (Ana Elena Mallet), arhitekts Ričards Rodžerss (Richard Rogers), arhitektūras kuratore un publiciste Kajoko Ota (Kayoko Ota).

Otrās Londonas Dizaina biennāles žūrija piešķīra Zelta medaļas trīs kategorijās, bet ceturtā – apmeklētāju Zelta medaļa (London Design Biennale 2018 Public Medal) – tiks pasniegta 19. septembrī, par kuru līdz 17. septembrim var balsot LDB mājas lapā.

Artūra Analta interaktīvā instalācija "Matter to Matter" biennālē pārstāv Latviju un tika novērtēta ar Zelta medaļu par labāko ekspozīcijas dizainu (London Design Biennale 2018 Best Design Medal). Projekta producents ir LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM), kuratori – muzeja vadītāja Inese Baranovska un dizainers Artūrs Analts. Raksti par Latvijas paviljona panākumiem publicēti tādos ietekmīgos izdevumos kā "The New York Times", "Business Standard", "Apollo", "Wallpaper*", "The Jackal", "Elle Decoration", "Time Out London", "Londonist", "It's Nice That", vienā no vadošajiem arhitektūras un dizaina interneta portāliem "Dezeen.com", portālos "Design Week", "Gulf News" utt. Artūrs Analts tiek aicināts sniegt intervijas "BBC" un citiem starptautiskajiem medijiem.

Zelta medaļu (London Design Biennale 2018 Medal) par labāko sniegumu kopvērtējumā saņēma Ēģiptes ekspozīcija "Modernista sašutums", bet medaļu par veiksmīgāko biennāles tēmas "Emocionālie stāvokļi" interpretāciju (London Design Biennale 2018 Emotional States Medal) saņēma ASV ekspozīcija "Sejas vērtības". ASV ekspozīciju veidojis Cooper Hewitt Smithsonian dizaina muzejs.