75. "Zelta globusa" balvas pasniegšanas ceremonijas viesi parūpējās par politiski uzlādētu gaisotni, nekautrējoties savās runās arvien atsaukties uz seksuālās vardarbības skandālu, kas uzvirmojis Holivudā, pievēršot uzmanību izklaides industrijas un sabiedrības kopumā sieviešu nevienlīdzības problēmām.

Piecu lielo kategoriju uzvarētāji 75. "Zelta globusu" ceremonijā ir stāsti par sievietēm – "Three Billboards Outside Ebbing Missouri", "Lady Bird", "Big Little Lies", "The Handmaid`s Tale" un "The Marvelous Mrs Maisel".

Sieviešu līdztiesība bija arīdzan visu balvas pasniegšanas ceremoniju caurvijošs elements ne tikai runās uz skatuves, bet arī klātesošo apģērbā, proti, tērpjoties melnā, ceremonijas viesi solidarizējās pret sieviešu seksuālu aizskaršanu un iestājās par dzimumu līdztiesību.

Ceremonijas vadītājs, komiķis Sets Maierss

"Šovakar mēs šeit atrodamies Holivudas ārvalstu preses asociācijas vārdā. Nav labāka vārdu salikuma, kas varētu saniknot mūsu prezidentu. Holivudas ārvalstu prese."

"Hārvijs Vainstīns šovakar nav kopā ar mums, jo, nu, es esmu dzirdējis baumas, ka viņš esot traks, un ar viņu ir grūti sastrādāties. Taču neuztraucieties, viņš atgriezīsies pēc 20 gadiem, kad kļūs par pirmo cilvēku, kurš ir izsvilpts "In Memoriam" runā."

Opra Vinfrija, Sesila de Milla balvas saņēmēja

"Ikviena šajā telpā ir godināta to stāstu dēļ, kurus mēs stāstām, un šogad mēs pašas esam kļuvušas par stāstiem. Taču tas nav stāsts, kas ietekmē tikai izklaides industriju... Es vēlos pateikties visām sievietēm, kuras pacietušas gadiem ilgu ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību, jo viņām, gluži kā manai mātei, bija jārūpējas par bērniem, jāmaksā rēķini un jāīsteno sapņi."

Lora Derna, labākā otrā plāna aktrise televīzijas seriālā "Big Little Lies"

"Daudzas no mums ir mācītas lieki nerunāt. Tā bija "apklusināšanas kultūra", kas tika normalizēta... Mācīsim saviem bērniem, ka runāšana bez bailēm par iespējamo atriebi ir mūsu kultūras jaunā Ziemeļzvaigzne."

Fransisa Makdormanda, "Labākā dramatiskā aktrise"

"Daudzi no jums zina, ka par politiku es publiski nerunāju, taču nudien bija lieliski šeit atrasties šovakar un būt daļai no mūsu industrijas varas struktūras tektoniskā pagrieziena. Ticiet man – sievietes šovakar šeit nav ieradušās ēdiena dēļ. Mēs esam šeit darba dēļ."

Rīza Viterspūna, labākā televīzijas miniseriāla "Big Little Lies" aktrise

"Mēs jūs redzam, mēs jūs dzirdam, un mēs stāstīsim jūsu stāstus."