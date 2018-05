Noskaties! Arhitektūras nedēļas jaunums – filmas par Latvijas mūsdienu arhitektūru

Foto: Publicitātes foto

Piektdien, 18. maijā, K.K. fon Stricka villā no pulksten 20.30 Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018 ietvaros norisināsies filmu skate, kurā būs iespējams skatīt filmas par deviņiem LAGB2018 pusfinālistiem. Filmu skate kā jaunums šogad ir viens no Arhitektūras nedēļas pasākumiem, tāpēc neliels ieskats tajā, kad un kāpēc tika aizsākta tradīcija tās uzņemt, kā arī iespēja sešas no tām noskatīties portālā "Delfi".